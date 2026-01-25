„Un autobuz de la Braicar. Ia uite câta groapa aici! Mamăăă, ce e aici! (...) Autobuzul a picat în groapă”, afirmă un bărbat în unul dintre clipurile video care circulă pe reţelele de socializare şi surprind autobuzul căzut cu roţile din spate în groapa uriaşă apărută în asfalt.



Din fericire, deși în interiorul autobuzului se aflau mai mulți călători în momentul prăbușirii, nicio persoană nu a fost rănită, toți pasagerii fiind evacuați în siguranță de forțele de intervenție.

Autobuzul a rămas imobilizat după ce ambele roți din spate s-au prăbușit într-un crater cu o adâncime de cel puțin un metru și o lățime de aproximativ trei metri. Primele evaluări ale experților indică faptul că surparea a fost provocată de infiltrații masive provenite de la conductele de apă subterane, care au erodat fundația drumului.



La fața locului au fost mobilizate imediat echipe de intervenție de la Compania de Utilități Publice pentru a opri scurgerile și a identifica avaria. Procesul de recuperare a autovehiculului a fost unul extrem de anevoios. Inițial, a fost trimisă o macara, însă aceasta nu a avut puterea necesară pentru a extrage autobuzul din groapa adâncă.



A fost nevoie de intervenția unei a doua macarale de mare tonaj pentru ca vehiculul să fie ridicat și repus pe carosabil fără a suferi daune suplimentare majore. Pe durata operațiunilor de salvare și intervenție, traficul rutier în zona Centrul Vechi a fost complet blocat, fiind deviat pe străzile adiacente.

