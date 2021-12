Grafic. Care sunt cele mai periculoase locuri şi activităţi care ne pot îmbolnăvi de COVID

Shutterstock

Cluburile de noapte, barurile de interior, nunțile și mersul la biserică sunt printre cele mai riscante locuri şi activităţi în timpul pandemiei.

Pe de altă parte, cu risc mic de transmitere a infecţiei sunt tenisul, exercițiile în aer liber, golful și vizita la doctor.

Doctorul Cristian Apetrei, profesor de Boli Infecțioase și Microbiologie la Universitatea din Pittsburgh, arată, într-o postare pe Facebook un grafic completat de 500 de specialişti în sănătate publică din întreaga lume, cu privire la cele mai periculoase locuri şi activităţi pentru transmiterea SARS-COV-2.

”Pe excelentul grup “COVID-19 - info la zi interdisciplinar” am gasit aceasta imagine. Contine raspuns la una din intrebarile pe care am pus-o in mod repetat: ce anume ne expune mai mult la boala? O intrebare critica, pentru ca, daca tot trebuie sa ne restrangem activitatile, atunci cel mai bine este sa reducem riscurile cele mai mari, cu cel mai mare beneficiu, in conditiile in care ne mai pastram o oarecare libertate. Bine-nteles, raspunsul n-a venit de la persoanele ocupate, ci tot de la occidentalii aia prosti care s-au dus ca oile la vaccinare.

Peste 500 de epidemiologi si experti in sanatate publica au raspuns si rezultatele sunt in aceasta figura care spune mai mult decat 1000 de cuvinte. O postez cu bucurie, pentru deja ma face sa ma simt protejat (mai ales pentru ca n-am fost niciodata fanul unui loc in care trebuie sa te inghesui ca sa bei o bautura proasta si sa-ti sparga timpanele o muzica de doi bani)”, a menționat Ciprian Apetrei pe pagina personală de Facebook.