Crivățul a mușcat cel mai tare în Moldova unde au fost minus 15 grade, însă tremură și românii din sud. La câmpie stratul de zăpadă are peste 14 centimetri. Dureros este că în această iarnă foarte mulți oameni sărmani au fost răpuși de frigul din locuințe.

Episodul de iarnă severă continuă până miercuri dimineață. Cel mai frig a fost în estul și în sudul României, În Darabani, județul Botoșani s-au înregistrat minus 15 grade Celsius.

A fost însă extrem de frig și în Prahova unde un bărbat de 75 de ani a murit chiar în locuința sa pe care potrivit vecinilor nu obișnuia să o încălzească.

Localnic: „S-a dus un vecin că-i mai ducea să mănânce ... l-a găsit a zis că e mort”.

Vecină: „N-a făcut focul de ani de zile, așa a trăit. Amărât…”

Când au ajuns cei de la salvare au început imediat manevrele de resuscitare însă temperatura corpului era de 18 grade.

Un bărbat din Ucraina a fost văzut după lăsarea întunericului pe o bancă din Iași. Trecătorii au sunat speriați la 112.

Simona Afloarei, asistent SAJ Iași: „Ne-a solicitat un domn din bloc, a suspicionat ca fiind o hipotermie”.

Dimineață, în capitala Moldovei au fost -10 grade, însă din cauza vântului s-au resimțit -15.

Localnică: „Nu mai putem de frig. Dar trebuie să mergem și la muncă.”

Frigul a făcut probleme și în sudul țării

În sudul țării valul de frig a venit însoțit de ninsori. La orele prânzului stratul de zăpadă avea peste 10 centimetri în Bechet, Turnu Măgurele și Zimnicea. Din cauza vremii neprielnice 5 școli din Vâlcea, Dolj, Mehedinți și Argeș au fost închise.

Pe o șosea acoperită de zăpadă, un microbuz a intrat în plin într-un utilaj de deszăpezire, deși acesta era semnalizat, inclusiv cu săgeată de ocolire. Patru pasageri și șoferul au ajuns la spital. În partea de sud a Olteniei a nins mai bine de 12 ore.

Cristian Tudor, purtător de cuvânt DRDP Craiova: „Dacă ninge în spatele lamei se depune zăpadă, dacă ar trebui să ținem asfaltul să putem să îl ținem la negru noi ar trebui să avem lama după”.

La malul mării viscolul a format dune de zăpadă pe plajă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Pe litoral vântul suflă cu putere la rafală chiar și cu 65 de km pe oră și a format acești munți de zăpadă, care pe alocuri depășesc gardul de stuf ce a fost montat pentru protecția plajelor”.

În condiții de ger, zeci de familii din Brașov au rămas fără căldură după ce specialiștii au depistat scăpări de gaz și au oprit furnizarea. Majoritatea folosesc centrale individuale pentru încălzire.

Alimentarea cu gaz va fi reluată abia după ce o firmă autorizată va remedia problemele, dar este posibil să dureze două săptămâni. Gerul rămâne în sud și est până mâine dimineața, iar de miercuri se mai încălzește.

