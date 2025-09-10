Furturile de alimente s-au înmulțit exploziv în România. Supermarketurile au ajuns să pună anti-furt pe salam și pe cașcaval

Furturile de alimente s-au înmulțit necontrolat, avertizează comercianții, în timp ce firmele de pază raportează chiar o dublare a cazurilor într-un singur an.

În aceste condiții, în tot mai multe magazine găsim zone securizate. Pe lângă camerele de supraveghere montate la orice colț, găsim dispozitive anti-furt inclusiv pe salam și cașcaval.

Din tavanul unui magazin coboară zeci de camere de supraveghere care îi filmează pe cumpărători din orice unghi.

Gabriel Pâslaru, directorul de comunicare al unui retailer: „A redus semnificativ incidentele.”

La fel stau lucrurile și într-un alt lanț de magazine.

Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Comercianților Mici și Mijlocii: „Au metode noi pe zi ce trece. Noi rămânem uimiți. Baxul de apă sau baxul de suc sau bere este lăsat jos, nu este pus pe bandă și este împins discret cu piciorul, după care e ridicat după ce s-au achitat celelalte cumpărături. Mai sunt metode de furt prin înlocuirea ambalajului. Se practică chiar și dezlipirea unei etichete de pe un produs mai ieftin, mă refer la codul de bare, la decuparea lui. Am văzut și decuparea lui cu foarfeca și lipirea lui pe un produs mai scump.”

Comercianții sunt nevoiți să țină pasul. Găsim dispozitive de siguranță, cu care eram obișnuiți mai degrabă în magazinele de haine, pe cârnați, cașcaval sau dulciuri. Acesta, de pildă, arată ca un cod de bare care, dacă nu este dezactivat la casa de marcat, începe să piuie.

În alte locuri, clienții sunt filmați de sus în timp ce își scanează singuri produsele și nu pot plăti până când pe bandă nu ajung toate lucrurile din coș.

Furturile din magazinele alimentare, și nu numai, par că au scăpat de sub control. Anul trecut au fost declarate la poliție peste 15.000. Pe de altă parte, firmele de pază raportează o dublare a cazurilor.

Lucian Tătaru, reprezentantul unei firme de pază: „O creștere de 100% față de anul 2024. Există softuri specializate care depistează automat comportamentele ciudate ale hoților, comportamente disimulate, care ne ajută să detectăm în timp real, chiar înaintea producerii furtului.”

Mulți dintre cei care fură din magazine acționează în grup. Unii trec cu produsele, iar complicii lor distrag atenția personalului.

