Ce spun meteorologii despre potopul din București. „E un fenomen sever”

Peste 800 de persoane au sunat la 112, după ce vântul a rupt peste 150 de copaci, iar ploaia a inundat 46 de străzi și peste 200 de locuințe, gospodării sau subsoluri. Marți, zeci de șoferi au mers la birourile de accidente ușoare după documente. Vor să își recupereze pagubele de la primăriile de sector.

Furtuna care a lovit Capitala și localitățile din jur a adus în unele locuri cantități impresionante de apă. A plouat în trei ore cât pentru o lună întreagă, spun meteorologii.

Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM: „La stațiile meteo au fost cantități între 40 și 56 de litri pe metru pătrat, la pluviometrele de la Apa Nova au fost și cantități de peste 70 de litri pe metru pătrat. E un fenomen sever, cantitățile acestea s-au acumulat în trei ore.”

În zonele mai joase din oraș, canalizarea nu a mai făcut față volumului de apă acumulat.

Imagini filmate din dronă arată cum mulți șoferi și-au oprit speriați mașinile pe pasajul Mihai Bravu.

Probleme au fost și la metrou, unde, potrivit Metrorex, s-au inundat stațiile Unirii și Valea Ialomiței. Iar călătorii din unele autobuze STB au fost nevoiți să se urce pe scaune după ce apa a năvălit în interior. Ambele companii nu au raportat pagube.

Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM: „În unele cartiere intensitatea ploii era ieșită din comun, pe de altă parte, din statisticile noastre au mai fost evenimente cu cantități mari în perioadă scurtă. Ziua de 20 septembrie 2005, când la București s-au acumulat mai mult de 160 de litri pe metru pătrat.”

Furtuna a căpătat forță din cauza umezelii din aer de la ploile trecute, dar și după ce un val de aer rece a pătruns în țara noastră.

Mircea Fechet, ministrul Mediului: „Urbanismul trebuie să țină cont de noile realități climatice, fie că vorbim de păduri urbane, spații verzi sau canalizări dimensionate corect, atunci când construim cartiere noi sau le gestionăm pe cele actuale.”

Până să apară soluțiile verzi de prevenire a inundațiilor, localnicii din Ilfov își evaluează pagubele... nici ei nu mai știu a câta oară.

Bărbat: „Tot e distrus, la orice ploaie poți să vii cu barca. Ieri am avut apă până la capotă. Am avut o livrare vreo 300 m și am făcut vreo 25 min.”

Bărbat: „Până la genunchi aproape era apa, până pe aici, am făcut baie. Mașini care s-au inundat”.

Reporter: A intrat apa în magazin?

Bărbat: „A fost apă până, aici, la gleznă în magazin.”

Unii și-au învățat lecția și și-au protejat bunurile cu diguri din saci cu nisip, însă chiar și așa, această parcare subterană tot băltește.

Proprietarii mașinilor dau vina pe primării pentru avariile produse de apă sau de copacii căzuți și amenință cu procese.

Reporter: Cât ar costa toate astea?

Bărbat, la Biroul Accidente Ușoare: „Cred că 10.000 de lei. Trebuie vopsite, chituite, îndreptate toate piesele. Dacă nu avem asigurare Casco, e problemă, că ADP nu recunoaște vina. Suntem mai mulți în situația asta. În prima fază mergem la primărie pe cale amiabilă să recuperăm pagubele, dacă nu se poate mergem în instanță.”

Reprezentanții companiilor de asigurări auto îi sfătuiesc pe șoferi să verifice clauzele polițelor facultative pentru că nu toate acoperă daunele provocate de apa aspirată de motor. În aceste cazuri se recomandă oprirea motorului și staționarea până când nivelul apei scade, astfel încât să nu fie aspirată de motor.”

Pentru următoarele trei săptămâni, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei.

