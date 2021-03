Timişoara şi cele patru comune limitrofe vor ieşi din carantina instituită în urmă cu două săptămâni, după ce membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Timiş au respins, sâmbătă seara, propunerea de prelungire a stării restrictive pentru încă 7 zile.

Prezenta carantină expiră în noaptea de duminică spre luni.

Fritz: DSP a propus continuarea carantinei în localităţile cu primari USR PLUS şi PSD şi ridicarea în cele cu primari PNL

Primarul Dominic Fritz a declarat, sâmbătă seara, după decizia Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Timiş de oprire a prelungirii carantinei zonale pentru Timişoara şi alte patru comune limitrofe, că Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a avut propuneri diferite pentru aceste localităţi, "cu conotaţie politică".

Liderul Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, remarcă, în context, că măsura carantinării impusă în urmă cu două săptămâni a fost "nedreaptă" şi a avut efecte negative asupra copiilor şi a mediului economic local.

Edilul a susţinut, într-o postare pe Facebook, că DSP Timiş "a propus continuarea carantinei pentru unităţile administrativ-teritoriale (UAT) cu primari din USR PLUS şi PSD şi a propus ridicarea carantinei pentru UAT-urile cu primari PNL".

"Sunt absolut uimit de conotaţia politică a acestor decizii", a afirmat Fritz.

El s-a abţinut de la vot, susţinând că a refuzat să participe la această "înscenare".

Totodată, primarul arată că i s-a cerut să voteze (ca membru în cadrul CJSU), atât pentru ridicarea carantinei din Moşniţa Nouă, unde rata de infectare este de 11,22, cea mai mare din zona carantinată, dar şi pentru continuarea carantinei în Dumbraviţa, cu o rata de 7,42, cea mai mică din zona carantinată.

"Am cerut explicaţii pentru această propunere DSP, dar nu le-am obţinut. Deciziile de carantinare trebuie să fie logice ca să aibă credibilitate şi ca oamenii să le înţeleagă şi să le urmeze. Nu trebuie să existe nicio suspiciune că aceste decizii sunt luate din considerente altele decât strict epidemiologice. DSP Timiş a propus continuarea carantinei pentru UAT- urile cu primari din USR PLUS şi PSD şi a propus ridicarea carantinei pentru UAT-urile cu primari PNL. Sunt absolut uimit de conotaţia politică a acestor decizii. Chiar documentul Institutului Naţional de Sănătate Publică, care avizează pozitiv ridicarea pentru Moşniţa şi Ghiroda, menţionează expres că ridicarea carantinei va duce la creşterea ratei de infectare şi că, în scurt timp, localităţile vor intra din nou în carantină. Am refuzat să particip la această înscenare. M-am abţinut la votul de astăzi pentru că nu puteam legitima o hotărâre ilogică, care ne duce la un şir nesfârşit de ieşiri şi intrări în carantină în UAT-uri diferite din jurul Timişoarei. Aşa cum am spus mereu, cred că o carantină are rost doar la nivel de zonă metropolitană. Carantina zonala din ultimele două săptămâni a reuşit să încetinească ritmul de creştere. De ce să renunţăm la o măsura care producea efect?", a spus Dominic Fritz.

Edilul şi-a exprimat îngrijorarea faţă de posibilitatea de a reduce rata de infectare în continuare, fără măsuri mai restrictive pentru toată zona metropolitană, măsuri care pot fi luate doar în scenariul carantinei.

"Sunt conştient că poziţia mea pentru o continuare a carantinei pentru întreaga zonă metropolitană nu este una populară. Dar, uitându-mă ce se întâmplă pe planetă, în ţară şi în judeţ, nu văd o altă ieşire responsabilă", a mai spus Dominic Fritz.

Preşedintele CJ, Alin Nica, a comentat într-o postare că, deşi a luat poziţie fermă împotriva "carantinei formale şi inutile", şi acum şi în urmă cu două săptămâni, nu este un moment de bucurie.

"Simt tristeţe şi multă părere de rău pentru stresul pus pe copii şi părinţi, pentru pierderile financiare înregistrate în aceste două săptămâni, atâta chin fără absolut niciun rezultat, rata de infectare fiind în creştere. E important să privim spre viitor", a susţinut Alin Nica.

El recomandă respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii pandemiei prin distanţarea fizică, purtarea măştii şi regulile de igienă, încurajând, totodată, vaccinarea.

"Nu sunt adeptul amenzilor, cred în respectarea din convingere a regulilor (...). Fac apel şi către Primăria Timişoara şi Prefectură să prezinte un plan coerent şi inteligent de măsuri împotriva COVID. Eu sunt disponibil, ca întotdeauna, pentru colaborare interinstituţională şi ajutor, acolo unde este nevoie", a conchis Alin Nica.