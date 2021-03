Arafat, despre Timișoara, care intră în carantină: ”Avem o tulpină nouă care se răspândeşte”

Şeful DSU, Raed Arafat, a anunţat că urmează să semneze ordinul de carantinare a Timişoarei şi comunelor periurbane, Giroc, Mosnita Nouă, Dumbrăviţa şi Ghiroda.

El a adăugat că la sfârşit de săptămâna vor rămâne deschise doar magazinele alimentare şi farmaciile.

Mall-urile şi terasele vor fi închise.

”Trebuie să ne uităm la situaţia în care ne aflăm acum. Timişoara are cea mai mare incindeta dintre municipiile care au incidenţa mare. În ultiima perioadă am asistat la o creştere zilnică. În acelaşi timp, în sectorul sanitar există o presiune foarte mare, paturile de AŢI sunt pline şi greutatea de a găşi locuri pentru pacienţii cu oxigen. De ce sectorul sanitar acum este sub o presiune mai mare acum decât în noiembrie - decembrie. Pentru că acesta vine peste valul trecut, iar secţiile de AŢI nu sunt goale, ele vin cu pacienţi din valul trecut, şi asta înseamnă că putem să ajungem oricând să nu mai avem locuri. Este clar, singură metodă de a limita raspândirea virusului este limitarea deplasărilor, binenţeles şi masca şi igienă”, a declarat Arafat, potrivit News.ro.

Şeful DSU a adăugat că este ”foarte corectă” decizia carantinarii Timişoarei în acest moment.

”De ce acum? Dacă începem acum, este posibil să iasă Timişoara din carantină peste 14 zile, hai să zicem la 21 de zile. Începerea acum este foarte corectă şi cred că asta am căzut de acord în cadrul comitetului. Dacă carantinam doar unele localităţi, şi aţi văzut că nu este vorba numai de Timsioara, ci include comunele Dumbrăviţa, Ghiroda, Mosnita Nouă, Giroc, care vor fi tartate că un tot întreg. Asta va face mai uşor controlul. Dacă noi carantinam o localitate din care oamenii toată ziua pleacă şi se întorc în Tinisoara, dacă carantinam Timişoara fără să carantinam loc în care oamenii se întorc seară, atunci nu ajută. Înţelegem foarte bine cu toţii că nu este o măsură palcuta, uşoară. Sutem deja sub presiunea pandemiei, dar din păcate nici virusul nu este cel de acum un an, avem o tulpină nouă care se răspândeşte mai uşor. Sunt ţări, în Ungaria, deja au ajuns la 7000 de cazuri. Asta ne arată că trebuie să fim foarte precauţi. Asta va terbui să meargă în paralel cu campania de vaccinare”, a declarat Arafat.

El a precizat că ştie că trebuie să crească numărul dozelor de vaccin care vor fi direcţionate spre Timişoara.

”Domnul preşedinte al Consiliului Judeţean zice că trebuie să intensificăm vaccinarea în Timişoara şi zonele mai afectate. Asta ştiu, că urmează să crească numărul dozelor în zone că Timsioara, să putem controla situaţia mai bine. Sunt 2 situaţii aici, numărul de vaccinare care intră în ţară şi faptul că vaccinul are efect după câteva săptămâni. Toate aceste aspecte au fost luate în calcul. Am văzut îngrijorarea preşedintelui Consiliului Judeţean, primar, prefect, în sensul în care nimeni nu vrea să ia măsuri exagerate, dar toată lumea vrea măsuri care să vină în sprijinul populaţiei”, a mai declarat Arafat.

Raed Arafat a mai precizat că urmează să semneze ordinul de carantinare.

”Urmează să semnez ordiul în conformitate cu toate prevederile care sunt în vigoare. Sunt 2 tipuri de măsuri - generale şi care se aplică în timpul weekendului. În weekend vor rămâne deschise doar magazinele alimentare, farmaciile, nu vor fi deshise mall urile, centrele comerciale şi celalate magazine. Tocmai că să încurajăm oamenii să nu iasă decât dacă e stric necesar”, a spus Arafat.

Şeful DSU a făcut apel la populaţie să suporte măsurile impuse de carantină.

”Apelul către populaţie este să suprote aceste măsuri şi să înţeleagă de ce le luăm. E o presiune asupra oricărui om, dar să fie toată lumea responsabilă. Ieşiţi numai dacă trebuie. Declaraţiile să fie reale. Să nu ieşiţi din localitate dacă nu trebuie să ieşiţi, să nu ieşiţi pentru anumite activităţi care nu sunt prevăzute şi sperăm că în cel mai scurt timp să se revină la o situaţie cât mai aproape de normal. În acest moment, cred că decizia pe care a luat o comitetul cred că trebuia să fie luată la acest moment şi sper că impactul să fie cel scontat în următoarea perioada”, a mai anunţat Arafat.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş a decis, sâmbătă, în cadrul unei şedinţe, carantinarea municipiului Timişoara şi a comunelor periurbane Giroc, Mosnita Nouă, Dumbrăviţa şi Ghiroda. Decizia va intră în vigoare în dată de 8 martie, de la ora 00.00.