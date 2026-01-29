Prejudiciul se ridică la aproape 2,3 milioane de lei. Polițiștii au făcut 17 percheziții în mai multe județe.
Cercetările continuă într-un dosar penal pentru constituire de grup infracţional organizat și obţinere ilegală de fonduri.
Două persoane au fost reținute și altele 22 audiate într-un dosar de fraudă cu fonduri din programul Start Up Nation. Timp de trei ani, suspecții ar fi înființat firme fantomă prin care ar fi obținut banii.
Sursa: ProTV
Etichete: fonduri, prejudiciu, persoane retinute,
