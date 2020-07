"Fram, ursul polar" ar putea deveni un serial de animaţie de mare succes în toată Europa

Fram, ursul polar, celebra poveste a copilăriei noastre, ar putea deveni un serial de animaţie de mare succes în toată Europa.

Mai mulţi tineri din Cluj şi Bucureşti lucrează la acest proiect ambiţios şi este pentru prima dată când o producţie românească de desen animat va participa la cea mai mare competiţie de investiţii din lume: la Toulouse, în Franţa. Este o speranţă pentru industria de profil, care a intrat în colaps după Revoluţie.

Câţiva graficieni din Cluj au avut ideea de a participa la cea mai mare competiţie de investiţii din lume cu povestea lui Fram, ursul polar. O vor adapta, iar cunoscutul personaj va prinde viaţă într-un serial animat cu mai multe sezoane. Povestea va fi una educativa pe teme de ecologie şi protejarea mediului.

Ciprian Beldean: "12 episoade pe sezon, fiecare va avea câte 15 minute. Crearea unei animaţii 3D pentru un serial TV sau chiar pentru un film de lung metraj necesită o sumă considerabilă de investiţie, poate ajunge până la 3 milioane de dolari pentru un sezon."

Producatia serialului Fram, ursul polar se relizeaza acum într-un mic studio din Cluj. După Revoluţie, România a pierdut toată industria filmul românesc de animaţie. Falimentul celui mai important studio românesc - Animafilm - a lăsat însă în urma profesioniştii. Unul din ei lucrează astăzi la nouă producţie.

Ștefan Buzea, regizo: "Tata a fost animator, mama şi regizor şi scenarist, aşa că am microbul ăsta de mic. Am crescut pe holurile Animafilm. Încercam să pitch-uim la Toulouse, acolo unde am fost selectaţi."

La competita din Franţa, se adună televiziuni, producători, finanţatori şi, din 90 de proiecte, cam 35 primesc finanţare.

Adrian Barbu, grafician: "Să creezi de la zero un personaj e în cele mai multe cazuri o muncă extrem de dificilă. Dar e şi una dintre cele mai frumoase părţi şi aspecte ale muncii de grafician."

O altă echipă de graficieni români a demonstrat că se poate. ''Opinci'', un scurtmetraj cu o poveste şi o producţie sută la sută din România a fost premiat la mai multe competiţii.

Cele mai îndrăgite desene animate româneşti sunt Mihaela, Gopo, Miaun