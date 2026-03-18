„Sentinţa penală nr.52/F din 18.03.2026 - În temeiul art. 592 rap. la art. 589 alin. 1 lit. a) C.proc.pen. admite cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de petentul condamnat Constantinescu Daniel Nicuşor, deţinut în prezent în Penitenciarul Jilava. Dispune întreruperea executării pedepsei de 10 ani închisoare, dispusă prin Sentinţa penală nr. 142F/29.07.2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 6854/2/2014, definitivă prin Decizia penală nr. 239/A/11.07.2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în baza căreia a fost emis M.E.P.Î. nr. 398 din 11.07.2019, pentru o perioadă de 3 (trei) luni, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, se arată în minuta Curţii de Apel Bucureşti.

Instanţa a stabilit că pe durata întreruperii executării pedepsei, Nicuşor Constantinescu trebuie să respecte mai multe obligaţii, printre care: să nu plece din România, să nu îşi schimbe locuinţa fără informarea prealabilă a instanţei, să nu deţină sau să folosească arme, să se prezinte de îndată la unitatea sanitară la care urmează să facă tratamentul.

Curtea de Apel Bucureşti a menţionat că dacă aceste obligaţii sunt încălcate, atunci va dispune revocarea întreruperii şi punerea în executare a pedepsei.

Decizia poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.

Nicuşor Constantinescu a condus timp de 10 ani Consiliul Judeţean Constanţa din partea PSD.