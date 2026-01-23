Magistrații au confirmat măsura arestului preventiv pentru Costinel Cosmin Zuleam. Acesta a fost adus în țară acum două zile din Bali.

Bărbatul a spus că regretă fapta comisă în urmă cu 3 ani. El a fost condamnat în lipsă la 30 de ani de închisoare, măsură ce a fost contestată.

El ar fi autorul principal crimei din Sibiu

Flancat de luptătorii de la forțele speciale, polițiști și mascați. Așa a fost adus la Curtea de Apel din Alba Iulia, unul dintre cei mai periculoși români, Costinel Cosmin Zuleam.

Suspectul, considerat artizanul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner în noiembrie 2023, a fost localizat în Bali în urmă cu câteva săptămâni, iar acum două zile a fost adus sub escortă pe Aeroportul Otopeni.

Ceilalți doi presupuși autori ai crimei au fost capturați în Scoția și în Irlanda de Nord. Atacul de o cruzime de nedescris ar fi fost ticluit chiar de Zuleam, care spera să pună mâna pe bunuri de valoare și pe banii din casa victimei.

Indivizii au plecat atunci cu o colecție de ceasuri scumpe. Acum, sunt cu toții judecați pentru omor calificat și tâlhărie.

În primă instanță, Costinel Cosmin Zuleam a fost condamnat la 30 de ani de închisoare, în timp ce ceilați doi suspecți au primit pedeapsa detențiunii pe viață. Cum sentința Tribunalului Alba a fost atacată, procesul lor este acum judecat la Curtea de Apel, care a stabilit următorul termen pentru 9 februarie.

