FMI anunță că România nu are nevoie de asistenţă financiară și că nu trebuie să crească TVA. Reacția lui Marcel Ciolacu

"Reiterăm faptul că este important ca România să pună finanţele publice pe o cale sănătoasă, făcând o restructurare corespunzătoare a zonei fiscale. Vedem că pachetul fiscal va fi un prim pas foarte important în această direcţie. În ce priveşte sprijinul FMI, primul lucru pe care vreau să-l menţionez este că fiecare ţară membră are dreptul să solicite asistenţa FMI. Dar în această etapă nu vedem nevoia ca România să facă acest lucru şi nu scontăm să apară o asemenea necesitate, motiv pentru care n-am avut asemenea discuţii cu autorităţile", a spus Kees Martijn, întrebat de jurnalişti dacă România a discutat cu FMI despre posibilitatea încheierii unui acord de împrumut.

De asemenea, el a fost întrebat despre posibilitatea introducerii impozitării progresive şi a menţionat că acest subiect a fost discutat anul trecut.

"Posibilitatea impozitării progresive este un subiect pe care l-am discutat acum un an cu autorităţile dumneavoastră şi a reieşit că un prim pas necesar este acela al curăţării sistemului fiscal. În ce priveşte golurile legislative, scutirile şi preferinţele atunci taxa unică pe care o aveţi acum nu va mai putea exista şi va trebui să vă gândiţi la o taxare progresivă. Trebuie mai întâi să vă asiguraţi că fiecare îşi plăteşte cinstit partea sa, iar pachetul fiscal a oferit un prim pas în această direcţie", a declarat Kees Martijn, la finalul consultărilor cu autoritățile române.

Jurnaliştii au mai întrebat dacă este nevoie de creşterea TVA cu două puncte procentuale în cazul în care pachetul fiscal nu va intra în vigoare.

"Am vorbit despre gama de măsuri în ce priveşte veniturile care ar putea ajuta la reducerea deficitului fiscal în 2024 şi după acest an. Sunt măsuri care sunt prietenoase faţă de creşterea economică şi credem că multe dintre ajustări sau toate ajustările pot fi realizate cu aceste măsuri. Sperăm că acest lucru va fi posibil pentru a evita creşteri fiscale mai drastice, cum ar fi creşterea TVA, dar ne dăm seama că Guvernul are toate instrumentele pe masă şi în acest moment nu propunem asemenea creşteri. Pe baza informaţiilor pe care le avem în momentul de faţă", a mai spus Kees Martijn.

Ciolacu, convins că nu va fi nevoie de noi taxe în România

La rândul său, premierul Marcel Ciolacu a afirmat, după concluziile prezentate de FMI, că este convins că nu va fi nevoie de noi taxe în România, notează News.ro.

”În acest moment, dacă ne ţinem de ceea ce am promis şi vom continua şi cu reorganizarea în ministere, lucrurile vor fi sustenabile”, a spus șeful Guvernului.

”Am avut o discuţie cu FMI. Ne-am uitat şi pe documentul pe care urma să îl prezinte. Eu am explicat programul pe termen scurt şi lung. Să nu confundăm reforma fiscală cu măsurile luate. Au fost bucuroşi că am pornit prin aceste măsuri şi am creat cadrul general pentru a crea reforme şi, cu adevărat, trebuie să fim atenţi şi pe acest sfârşit de an şi anul viitor, astfel încât cheltuielile să nu fie scăpate de sub control, cum s-a mai întâmplat. (...) Eu zic că fiind mai mult solidari unii cu alţii vom depăşi şi acest moment”, a mai declarat premierul.

De asemenea, șeful Executivului a mai afirmat că ”dacă ne ţinem de planul pe care deja l-am pornit, nu crede că vor trebui alte măsuri”.

”A trecut emoţia războiului, deja sunt foarte multe investiţii străine directe, avem record în acest sens. Eu sunt ferm convins că România va avea şi de această dată va avea a doua creştere economică din Europa, lucru care se va cimenta şi mai bine macroeconomic”, a explicat Ciolacu.

Premierul a mai arătat că vrea să grăbească digitalizarea ANAF.

”Am avut discuţii şi vom avea şi săptămâna viitoare. O să-i prezint şi preşedintelui României, că, din punctul meu de vedere, fiind un obiectiv strategic în acest moment, mai ales în contextul actual. Sunt convins că nu va fi nevoie de noi taxe. Luna septembrie nu e o lună fantastică pentru colectare.... Am anunţat suficient apocalipsa ca să o mai anunţăm în continuare, pentru că ea nu a venit. În acest moment, dacă ne ţinem de ceea ce am promis şi vom continua şi cu reorganizarea în ministere, lucrurile vor fi sustenabile".

Sursa: Agerpres, News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 04-10-2023 18:12