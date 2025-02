Florin Gardoș, postare virală în cazul zborurilor lui Ciolacu cu avioane Nordis: „Amândoi zburăm în concediu pe banii mei”

„După ce am văzut ultimele dezvăluiri ale celor de la Recorder (link în comentarii) am ajuns la concluzia că eu și Marcel Ciolacu avem ceva în comun. Amândoi zburăm în concediu pe banii mei”, a transmis fostul fotbalist al FCSB, în vârstă de 36 de ani.

Mesajul a fost însoțit și de o fotografie din Insulele Maldive.

Postarea lui Florin Gardoș vine în contextul în care Recorder a publicat recent o investigație în care prezintă dovezi că premierul Marcel Ciolacu a mai zburat de alte două ori cu avioane Nordis, pe lângă zborurile pentru care președintele PSD a prezentat facturi.

La peste o lună după ce a prezentat pe TikTok ceea ce păreau a fi niște facturi legate de zborurile private la Nisa și Madrid în compania membrilor familiei Vicol-Ciorbă, premierul Ciolacu a revenit, la începutul lui februarie, cu noi „dovezi”, mai clare.

Pe fondul începerii dezbaterilor pe buget în plenul reunit al Parlamentului, președintele PSD și premierul României Marcel Ciolacu a prezentat jurnaliștilor prezenți la Palatul Parlamentului o serie foi, scoase la imprimantă.

Foile ar fi facturile, clare, pentru zborurile pe care le-ar fi făcut cu avioane private la Nisa și Madrid, deci dovezi că și-a plătit singur acele curse și că nu le-ar fi primit „cadou” de la familia Vicol-Ciorbă (Laura și soțul ei, Vladimir), personaje aflate acum în mijlocul unei anchete privind fraude care ar fi fost făcute de gigantul imobiliar Nordis.

„Am solicitat şi o explicaţie sesizată de către dumneavoastră presa, că asigurarea era din alt an. Aici este explicaţia. Şi de ce este alt curs, de ce a fost acea diferenţă”, a spus el, citat de News.ro.

Premierul a prezentat factura companiei emitente. La precizarea presei că nu e compania Nordis pe factură, Marcel Ciolacu a răspuns: ”Poate şi-a schimbat denumirea. E posibil. Nu ştiu, că n-am cerut de la Registrul Comerţului”.

La întrebările insistente ale presei, premierul a replicat: ”Îmi este foarte greu să vă răspund. Aveţi atâta ură faţă de mine de fiecare dată, eu necunoscând acest sentiment de ură pe care dumneavoastră mi-l răspândiţi de fiecare dată când ne întâlnim. Dar am dreptul şi eu să am o părere. Aceasta este vechea factură pe care am prezentat-o pe TikTok. Dacă doriţi cu CNP-ul, da, de fapt, oricum e public. Şi asta este chitanţa pe care am achitat-o. Între timp, am găsit factura originală şi aţi avut explicaţii de de ce a fost la asigurare modificat anul şi cursul valutar”, a spus premierul, arătând facturile.

Premierul a prezentat şi a doua factură, cu chitanţa.

”Aceasta este factura originală între timp găsită. Deci sper că ne-am lămurit în ceea ce priveşte zborurile. Dacă mai sunt alte solicitări, o să vă dau”, a spus premierul.

Premierul Marcel Ciolacu a prezentat, în luna decembrie, trei facturi susţinând că reprezintă plata zborurilor efectuate cu avioane private închiriate de Nordis. El afirmă că este o cheltuială făcută din bani proprii, nu din bani publici.

”Intenţionat se face o confuzie între o agenţie de turism şi o companie”, susţine Ciolacu, afirmând că, la momentul respectiv, cele două aveau aceeaşi denumire.

La finele lunii Decembrie premierul Marcel Ciolacu a declarat că se așteaptă ca Moș Crăciun să îi aducă facturile, pe care nu le găsea prin casă. Pe 26 decembrie premierul României a publicat pe contul personal de TikTok o serie de foi despre care a declarat că ar fi acele facturi, respectiv dovada că și-a plătit singur cele două zboruri cu avion privat la Nisa și la Madrid.

Marcel Ciolacu: „Cred că treaba mea era să demonstrez că am toate cheltuielile pe care le-am făcut, le-am făcut din banii mei personali, atât pentru mine, cât şi pentru familia mea. Aceasta este una dintre facturi, plătită cu ordin de plată, aceasta este a doua factură, iar aceasta este a treia factură”, a declarat atunci Ciolacu.

Unele pasaje ale documentelor erau însă ilizibile, iar anumite informații au fost anonimizate. Ce e clar este că au fost emise de firma Nordis Travel SRL, iar clientul este Ion Marcel Ciolacu.

Serviciul facturat este „Bilet de avion” - nu vedem însă ruta. Și, foarte important: nici data calendaristică, a atras atenția, atunci, Știrile ProTV.

