Marcel Ciolacu neagă informațiile lansate de Financial Times, privindu-i pe frații Tate: ”Nu au fost făcute solicitări”

De asemenea, premierul a vrut să afle detalii despre interesul pe care l-ar fi arătat trimisul special al SUA pentru frații Andrew și Tristan Tate, cercetați în prezent într-un dosar de trafic de persoane.

Potrivit Financial Times, americanii ar face presiuni asupra Guvernului român, să le fie ridicate fraților Tate restricțiile de călătorie. Premierul Marcel Ciolacu a negat informația.

El l-a chemat la Guvern pe ministrul de externe Emil Hurezeanu, de la care a cerut explicații despre discuțiile purtate la Conferința de Securitate de la Munchen.

Dincolo de contextul declarațiilor făcute de vicepreședintele american JD Vance la adresa României, premierul a vrut să afle detalii despre întâlnirea dintre șeful diplomației noastre cu trimisul special al SUA Richard Grenell cu ocazia conferinței.

Oficialul american i-a transmis atunci că îl interesează soarta fraților Andrew și Tristan Tate, a declarat ministrul de externe, potrivit G4Media. Oficialul american a declarat însă că Hurezeanu l-a abordat pe un hol și nu ar fi avut o întâlnire oficială, potrivit publicației Financial Times, cum ar fi lăsat să se înțeleagă inițial Ministerul român de externe.

Aceeași publicație titrează că "administrația Trump face presiuni asupra autorităților romane pentru ridicarea restricțiilor care îl vizează pe Andrew Tate".

După discuția cu Emil Hurezeanu despre frații Tate...într-un mesaj pe X, Marcel Ciolacu vine cu o explicație nuanțată și anunță că Statele Unite ale Americii NU au făcut nicio solicitare României privind situația legală a unor influenceri străini binecunoscuți, care sunt investigați de autoritățile de la noi.

"Nu au fost făcute solicitări nici în timpul discuțiilor dintre Ministerul de Externe român cu oficialul american și nici după", a declarat premierul.

"Nu au fost făcute solicitări nici în timpul discuțiilor dintre Ministerul de Externe român cu oficialul american și nici după"