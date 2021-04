Cîțu și Arafat, explicații după tragedia de la Victor Babeș: A fost o problemă de creștere bruscă a presiunii

Premierul Florin Cîţu susţine, luni seară, o declarație de pesă, după ce trei pacienţi internaţi în unitatea mobilă ATI de la Spitalul Victor Babeş au murit din cauza unei defecţiuni la instalaţia de oxigen.

Sinteza declarațiilor susținute de Florin Cîțu:

- Trei persoane au decedat, condoleanțe familiilor. Am vorbit cu ministrul de Interne, i-am cerut ca această anchetă să fie rapidă şi transparentă pentru că toţi vinovaţii trebuie să răspundă.

- Suntem într-un război cu pandemia de un an de zile, iar presiunea pe ATI este foarte mare.

- Trebuie cu toţii să ajutăm, iar campania de vaccinare este singura soluţie.

- De ce am ieșit acum - am văzut că reprezentanții statului fug de comunicare. Cetățenii au nevoie să le explicăm exact ce s-a întâmplat.

Ulterior, după premierul Cîțu a luat cuvântul Raed Arafat, care a transmis următoarele:

- Transmit și eu condoleanțe familiei.

- TIR-urile de ATI sunt fabricate să funcționeze în 2 modalități: pe butelii de oxigen și generator propriu, pentru câteva ore. Pe o durată mai lungă, se conectează la curent din afara TIR-ului și la sursa de oxigen permanentă, de la spital, care intră în camera tehnică, se conecteză la TIR.

- Acolo există reductoare care controlează presiunea maximă ce intră în TIR. Sunt și la ieșire din stocator și la intrare în TIR.

Presiunea nu trebuie să urce peste 5,8 bari. Ea a crescut azi la peste 6. Cum, de ce, asta face obiectul anchetei.

- Colegii au încercat imediat să ajute bolnavii, între timp au fost trimise și ambulanțe să preia pacienții. Era un reprezentant al firmei care întreține ventilatoarele în curte, dar nu a dorit să intre în TIR și să ajute acolo, pentru că erau pacienți cu COVID.

- A fost o problemă de creștere bruscă a presiunii, care a făcut ca aparatele să se oprească.

- Instalația TIR-ului e făcută de o firmă autorizată, contractată de spital, nu e nimic improvizat. Acest TIR a funcționat luni de zile în Argeș și acum a funcționat fără probleme sâmbătă, duminică și luni.

După declarația șefului DSU, a urmat o sesiune de întrebări:

Pacienții decedați erau în viață când reprezentantul firmei a refuzat să intre?

- Nu știu, nu am aceste date, va stabili ancheta.

La ce oră ați aflat și la ce oră a fost anunțată Poliția?



- În jurul orei 17:20 am aflat că e o problemă, apoi am aflat că există pacienți în stop și mai târziu că sunt pacienți decedați. Nu știu ora exactă la care a fost anunțată Poliția. Am vorbit personal cu domnul Gravriș, deja știa despre ce este vorba.

Presiunea a fost monitorizată tot timpul?

- În mod normal, da. Din momentul în care era totul reglat, în mod normal nu există motiv de creștere.

Până la ora 20:00 nimeni nu a răspuns la telefon. Cine e responsabil?

- Telefonul meu a sunat din 10 în 10 secunde. Nu am răspuns pentru că în acel moment rolul nostru e să gestionăm situația de urgență. Eram în legătură cu spitalul, vorbeam cu unii și cu alții, nu aveam cum să răspund.

Vă simțiți responsabil petru această tragedie? Credeți că este momentul să faceți un pas în spate?

- Altă întrebare.

Nu există o procedură de urgență?

- Există procedura și puteau să fie contactați, s-a întâmplat ca reprezentantul firmei să fie acolo, i-a asistat din exterior. Urmează să vedem impactul în urma anchetei. Era o problemă cu un ventilator și venise să-l schimbe. Era un ventilator care nu era folosit.

Ventilatoarele din TIR afișau eroare de mai mult timp?



- Nu am aceste informații.

Ce spuneți despre acuzațiile aduse de Firea? (n.r. a spus că instalaţia de oxigen ar fi fost instalată greșit)

- Nu a fost nimic defect. Nu era firma agreată care lucra cu firmă de stocatoare de oxigen. Țeava instalată era de altă dimensiune, motiv pentru care s-a refăcut instalația înainte de a intra TIR-ul în funcțiune.

Cum a avut loc tragedia de la Victor Babeș

Trei pacienți au decedat, luni seară, după ce s-a oprit alimentarea cu oxigen în TIR-ul ATI de la Spitalul Victor Babeș din Capitală. Potrivit Ministerului Sănătății, a avut loc o defecţiune la instalaţia de oxigen a unităţii mobile.

Opt pacienți cu Covid-19 erau internați în unitatea mobilă ATI, dintre care trei au decedat. Ceilalți cinci pacienți au fost transferați la alte spitale - unul a rămas la Victor Babeș, doi au fost transferați la Spitalul Bagdasar Arseni, unul la Floreasca și unul la Spitalul ROL 2 (secția militară a Ana Aslan).

„Ministerul Sănătații a fost informat, prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, că trei pacienți și-au pierdut viața la Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă, operaționalizată sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență (Ministerul Afacerilor Interne), operată tehnic de Institutului Național Victor Babeș (PMB / ASSMB). Din primele informații transmise Centrului Operativ Pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății, defecțiunea a avut loc la instalația de oxigen a unității mobile”, a transmis Ministerul Sănătății.