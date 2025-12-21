Flashmob de colinde în centrul Constanței: artiștii au cântat de la balcoanele unei clădiri istorice

Cei care au trecut prin centrul orașului Constanța, sâmbătă seară, s-au bucurat de un moment special, în prag de sărbători.

Mai mulți colindători au început să cânte, în mod total neașteptat, de la balcoanele unei clădiri istorice, decorată de Crăciun.

Colindătorii au apărut pe rând, iar muzica le-a atras rapid atenția trecătorilor. A venit apoi rândul instrumentiștilor.

Ceea ce tocmai ați văzut este un flashmob - o spectacol aparent spontan, pentru cei din public, dar bine planificat de grupul de artiști și menit să atragă atenția. De această dată, se pare că a avut succes.

Femeie, spectator: ”Este fabulous, minunat. Ne duce în magia Crăciunului de fiecare dată când ascultăm colinde”.

Organizatorii spun că acesta a fost și scopul lor: să aducă spiritul Crăciunului mai aproape de oameni.

Irina Teodosiu, organizator: "Colindele aduc oamenii împreună. Noi avem balcoanele acestea superbe și ne-am gândit să le transformăm într-o scenă. Am văzut o filmare în Franța și ne-am gândit că de ce nu, să facem și noi aici, în Constanța".

Flashmobul face parte din seria evenimentelor dedicate sărbătorilor de iarnă și promovează patrimoniul arhitectural al orașului.

