Firmele din România, afectate de costurile mari din energie. Angajații riscă să piardă locurile de muncă

Costurile mari din energie afectează firmele, iar unii oameni de afaceri spun că se vor vedea nevoiți să renunțe la o parte din angajați sau chiar să își închidă activitatea.

Consiliul național al IMM-urilor arată că jumătate dintre antreprenori au primit facturi la electricitate cu peste 50 la sută mai mari, iar în cazul a o treime dintre aceștia, sunt chiar duble. Situația este și mai rea în cazul facturilor de gaz.

Olimpia Doru conduce o firmă care produce articole din fibră de sticlă cu 50 de oameni. Facturile la energie electrică și gaz au venit în ultimele luni de 5 ori mai mari decât în mod normal.

„În mai plăteam pentru megawatt undeva la 118 lei, în mai 2021, și vine decembrie 2021 în care creșterea este de 500%, adică plătim pentru mW 718 lei. Am încercat să mărim prețurile, dar piața vine repede și spune nu am unde, și încerci să te repliezi, am încercat să înlocuim, să umblăm la eficiență, productivitate, să nu pierzi nici clienții. Anul acesta cred că vom fi nevoiți să facem restructurări de personal”, a transmis managerul fabricii.

Și adminstratorul unei firme care distribuie alimente are probleme.

„Creșterea a fost, pot să spun, cam de 80 % și ea vine pe fondul altor creșteri din urma materiilor prime, ambalajelor, dar creșterea energiei duce direct la o creștere a prețului produsului la raft în final cu până la 30 la sută. Vă dați seama că aceste scumpiri care au venit toate peste noi ne fac să disponibilizăm oameni pentru moment. În final, riscul major e de a închide activitatea societății”, a declarat managerul firmei.

Înainte de liberalizarea pieței energiei, peste 66% dintre companiile mici și mijlocii primeau facturi care nu depășeau 2500 lei lunar la curent. Acum, doar 39% dintre ele se încadrează la această sumă. Mai mult, a crescut mai bine de două ori numărul celor care plătesc peste 30.000 lei factura la electricitate.

Facturile la gaz au crescut și mai mult. În 2021, 68% dintre antreprenori plăteau sub 2500 lei factura lunară, iar acum doar 39% se încaderază în această categorie. Mai mult, numărul celor care plătesc peste 30.000 lei lunar s-a dublat.

„După 2 ani de zile de decapitalizare, aceste scumpiri nu pot fi sustinuțe, nici de companiile solide din industrie, din zonele de producție, pentru că impactul este atât de mare, creșterea e de minim 100% , 200, 300, 400 ori mai mare, și ele efectiv nu fac față să mai rămână pe piață”, a explicat președintele Consiliului Național al IMM.

Același sondaj al Consiliului IMM-urilor arată că 80% dintre antreprenori spun că este necesară reglementarea pieţei pe întregul lanţ energetic şi două treimi și-ar dori ca statul să sprijine firmele să își producă singure energie și să o folosească pentru propriul consum, așa numitul concept de prosummer.