Oamenii au început să depună cereri pentru a declara culturile calamitate.

Fermier: „Porumbul trebuia să fie undeva la 20 de cm, nu mai e. Găsim un bob ieșit la 2 metri, la 1 metru, la 3 metri. Din cauza lor au fost mâncați, scoși.”

Imediat ce ies din pământ, porumbul, floarea-soarelui sau mazărea furajeră sunt distruse de păsări. În câteva zile, pot fi compromise hectare întregi.

Petre Petrescu, fermier: „Circa 30-40% din boabele pe care le-am semănat au fost mâncate de porumbeii sălbatici. Aici am 10 hectare de mazăre furajeră, apreciez că 2 luni am ținut pe mâncare foarte bună circa 700-800 de porumbei sălbatici.”

Teodor Vlădoi, fermier: „În mod normal ar trebui să avem o densitate de 24 de cm între 2 plante, cum vedeți aici, dar aici avem cultura distrusă de porumbei. Ia uitați, au rămas doar tulpinile. Doar din loc în loc, ia uitați. Sunt suprafețe compromise 100%.”

Disperați, fermierii au montat tunuri cu gaz și sisteme care să sperie păsările, dar efectul e de scurtă durată. Au încercat și cu petarde. Zgomotele le alungă pentru moment, dar stolurile revin.

Marian Guță, fermier: „S-o păzim, că altceva ce să-i mai facem. Până seara la 8 jumate, când se retrag ei în cuiburi, în pomi. Dai cu tunul aici, zboară în partea ailaltă, ce mai dăm, dăm cu niște petarde, dar cu altceva cu ce să dăm.”

Și ciorile fac prăpăd. Oamenii spun că pierderile cresc de la o zi la alta.

Claudiu Neniu, fermier: „Au mai fost de-a lungul anilor, dar anul ăsta au fost prea peste măsură, peste. S-a umplut pământul. Ciorile la fel ne compromit, noi punem, ele sunt după noi. Noi punem, ele sunt după noi.”

Sorin Agapie, director Direcția Agricolă Dolj: „Colegii noștri au avut deplasări în teritoriu și au văzut starea de fapt a culturilor. Sumele diferă în funcție de suprafață, valoarea de afectare a culturilor. Există legislație care împiedică diminuarea acestor păsări.”

Porumbeii gulerați pot fi însă vânați legal doar începând cu luna septembrie până în februarie.