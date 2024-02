Facturile la gaze vor fi mai mari cu 15-20% după zilele geroase din decembrie. Avertismentul specialiștilor

Pentru omul de rând, prețurile la gaze naturale sunt deocamandată plafonate, dar analiștii atrag atenția că facturile vor fi mai mari cu 15-20 la sută după zilele geroase de luna trecută.

Anul trecut, România a avut nevoie de gaz importat pentru a-și acoperi cererea internă, dar și pentru a asigura volumele de tranzit care merg mai departe către țările vecine: Ungaria, Ucraina sau Republica Moldova.

Eugenia Gusilov, expert energie: „Suntem în al doilea an de război, cumva în comparație cu primul an în care izbucnise războiul din vecinătatea noastră, toată lumea a fost mai speriată, mai îngrijorată. Deja în acest al doilea an, consumatorii, decidenții sunt mai relaxați cu privire la modul de a face față acesti crize, de aceea, cred că și consumul în zona rezidențială a mai crescut puțin față de sezonul rece în 2023, când vorbeam foarte mult de măsuri de economisire.”

În plus, episoadele cu vreme rea din prima lună a anului au dus la o cerere mai mare, iar necesarul de gaz din import a crescut.

Potrivit Transgaz, în zilele geroase, consumul de gaze a ajuns și la 54 milioane de metri cubi, mai mult decât putem asigura din producția internă și din depozite.

Cu toate că prețul gazului este plafonat la 0,31 lei kWh, o să plătim mai mult față de luna trecută. În funcție de locuința și de temperatura din casa fiecăruia, așteptati-vă să plătiți în medie cu 15-20 la sută în plus, spun specialiștii.

În paralel, Ministerul Energie lucrează la un proiect care să îi determine pe furnizori să factureze la prețuri și mai mici. La gaze naturale, cele mai multe companii au oferte care se apropie de prețul plafonat, adică cel mai mare. În România, schema de plafonare este în vigoare până în primăvara anului viitor.

Sebastian Burduja, ministrul Energiei: „Nu ne gândim la o modificarea de plafoane acum, dar pot fi mecasnime alternative prin care să determinăm furnizorii, mai ales în sectorul gazelor natural, să factureze la un preț mai mic sau semnificativ mai mic decât plafonul.”

La nivel european, piața gazelor tinde către normalitate, iar prețurile se apropie de cele de dinaintea crizei energetice. Țările UE au în continuare depozitele pline cu gaze, ceea ce înseamnă că furnizorii ar putea lăsa din preț pentru a vinde cât mai mult gaz în următoarele luni.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 03-02-2024 18:56