Aproximativ 55% dintre angajații din sistemul public au vârste cuprinse între 45 și 59 de ani, ceea ce înseamnă că între jumătate și 60% dintre actualii salariați ar putea ajunge la vârsta pensionării în următorii 15 ani, după cum arată un raport făcut public de Guvern.

Datele analizate arată că cele mai numeroase categorii de vârstă sunt cele apropiate de pensionare. Aproximativ 218.800 de angajați au între 45 și 49 de ani, alți aproape 219.000 se află în grupa 50–54 de ani, iar peste 207.000 au între 55 și 59 de ani. În schimb, generațiile tinere sunt considerabil mai puțin reprezentate în administrație: în categoria 20–24 de ani apar puțin peste 20.000 de angajați, iar între 25 și 29 de ani aproximativ 62.800.

Raportul avertizează că această structură demografică poate crea probleme de capacitate administrativă în următorii ani, în special în instituțiile unde expertiza și experiența sunt concentrate în rândul angajaților cu vechime mare. În anumite domenii, retragerea simultană a unui număr ridicat de salariați ar putea accentua dificultățile de recrutare și deficitul de personal deja existent.

Autorii documentului susțin însă că fenomenul poate reprezenta și o oportunitate pentru restructurarea graduală a aparatului administrativ. Analiza vorbește despre posibilitatea reducerii treptate a dimensiunii sistemului public, în paralel cu digitalizarea, automatizarea și simplificarea unor procese administrative.

Raportul mai arată că analiza pe grupe de vârstă poate ajuta statul să identifice din timp sectoarele unde forța de muncă riscă să scadă semnificativ și unde vor fi necesare programe de formare, reconversie profesională și adaptare a pregătirii pentru noile generații de angajați din administrație.

Câți angajați la stat are România

În 2024, România a înregistrat 5.746.452 de salariați. În plus, numărul contractelor individuale de muncă a fost, la finalul anului trecut, de 6.710.815, cu peste 700.000 mai mare decât acum 10 ani, arată statisticile Ministerului Muncii

Numărul bugetarilor din România ajungea în martie 1.306.241 de bugetari. Dintre aceștia, 836.726 erau încadrați la „administrație publică centrală”, iar alți 469.515 erau încadrați la „administrație publică locală”. Diferența de angajați se regăsește la diverse instituții finanțate integral sau parțial de autorități locale sau din venituri proprii.

Din total, 308.799 sunt angajați direct la Ministerul Educației, iar alte 75.000 de posturi se regăsesc în învățământul preuniversitar și universitar. La aceștia se adaugă 125.454 de angajați de la Ministerul Afacerilor interne și 76.120 de angajați din cadrul MApN.

România are de departe cel mai mic procent de angajați la stat din totalul forței de muncă, respectiv 13,6% - aproape jumătate din media europeană de 23%.

Analizele și sondajele, inclusiv cele interne, arată însă că problema majoră în sistem nu este numărul lor, ci proasta calitate a pregătirii lor, adesea ascunsă de faptul că se verifică doar ei și se apără reciproc.