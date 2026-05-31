Au fost oferte tentante în zonele gastronomice și la tarabele cu produse handmade. Seara s-a încheiat pe ritmurile unui concert în aer liber.

Abia mai aveau loc petrecăreții în fața scenei. Ritmurile balcanice au ținut publicul în priză câteva ore.

Femeie: „Foarte, foarte bine, excelent. Ne place, venim de câteva ediții la Femei pe Mătăsari.”

Reporter: „Până la ce oră aveți de gând să stați?”

Femeie: „Cât se poate de târziu.”

Băiat: „Am venit cu un prieten, acum e la bar, am stat mai mult singur, dar mă distrez, îmi place muzica, îmi place atmosfera.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Este plin de oameni aici, toată lumea dansează și cântă cu foc. Versurile pieselor în română răsună pe Mătăsari, iar atmosfera este incendiară.”

Înainte de distracție, vizitatorii au luat la rând tarabele cu decorațiuni, haine și bijuterii.

Femeie: „Sunt foarte frumoase și prețul foarte bun, 10 lei orice produs, extraordinar. Ar trebui să intri și tu, o să vezi că nu o să-ți pară rău.”

Fată: „Două brățări, foarte drăguțe cu pietre semiprețioase.”

De 15 ani se ține festivalul de pe Mătăsari, iar publicul nu se lasă niciodată așteptat.

Iulian Văcărean, organizator: „E seara care deschide vara și e foarte important pentru că vara ne simțim frumoși, iubiți și ne simțim așa aproape de ceilalți și în seara asta mi s-a părut că, cu concertul lui Damian Drăghici, am stat așa inimă lângă inimă.”

Va fi petrecere în fiecare zi până luni, pe 1 iunie. De Ziua Copilului, organizatorii au pregătit ateliere cu activități pentru cei mici.