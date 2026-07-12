Potrivit unui comunicat, fondul de câştiguri la Loto 6/49 va fi suplimentat cu 100.000 de lei, la Joker cu 50.000 de lei şi la Loto 5/40 cu 25.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 39,74 milioane de lei (peste 7,59 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,31 milioane de lei (peste 632.400 euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 1,60 milioane de lei (peste 306.800 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 338.900 de lei (peste 64.700 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 411.500 de lei (peste 78.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 376.300 de lei (peste 71.800 de euro), iar la categoria a II-a, un report de peste 35.600 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 305.300 de lei (peste 58.300 de euro).

La tragerile loto de joi Loteria Română a acordat 28.460 de câştiguri în valoare totală de peste 1,97 milioane de lei.