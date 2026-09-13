România a fost reprezentată prin filmul Alinei Şerban „Eu Contez", care a câştigat premiul publicului. Alina Şerban este și prima regizoare romă premiată la acest prestigios festival internaţional.

Drama daneză urmăreşte povestea unei tinere menajere a cărei relaţie cu un soldat german, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, îi pune în pericol viitorul. A fost singurul film din competiţia oficială regizat de o femeie, cineasta daneză cu origini egiptene May el-Toukhy.

May el-Toukhy, regizoarea filmului: Este important să spunem poveștile acestor femei, pentru că ele scot la lumină și unele probleme structurale cu care ne confruntăm astăzi. Iar ca femeie și mamă a unei fiice, cred că felul în care am ales să-mi folosesc vocea este prin cinema.

Cine a completat lista premiilor

Protagonista, Mathilde Arcel, a primit Copa Volpi, premiul pentru cea mai bună actriță.

Marele Premiu al Juriului - a doua cea mai importantă distincţie a festivalului - a revenit filmului "Possible Love" al regizorului sud-corean Lee Chang-dong. Este o dramă despre două cupluri căsătorite, provenite din clase sociale foarte diferite, ale căror vieți ajung să se intersecteze.

Juriul i-a acordat lui Ilya Krzhanovsky Leul de Argint pentru regie, pentru filmul "Dau", o peliculă despre fizicienii sovietici care au contribuit la construirea bombei atomice.

Regizorul, care a renunțat la cetățenia rusă în semn de protest față de războiul din Ucraina, le-a dedicat premiul ucrainenilor, inclusiv mamei sale, care s-a născut în Ucraina.

Actriţa, scenarista şi regizoare de etnie romă a fost anul acesta singura reprezentantă a României la Veneția și a fost răsplătită cu premiul publicului - "Armani beauty".

Alina Șerban: Eu fac parte din comunitatea romă și sunt foarte mândră să fac parte din această comunitate. Romii sunt cea mai mare comunitate din Europa, dar, în continuare, cea mai discriminată. "Eu contez" este un film despre ce înseamnă să fii fată, de etnie romă, la un centru de plasament. Acest premiu este dedicat tuturor tinerilor care merită o şansă mai bună, ale căror voci diverse merită să fie auzite.

La premiera peliculei Alina Şerban şi echipa sa, printre care şi cei 16 tineri actori provenind din familii defavorizate care joacă în film, au venit însoţiţi de un grup de lăutari. "Acest film nu ar fi fost posibil fără ei" spune regizoarea.