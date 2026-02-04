Episcopia a deschis atunci o anchetă internă pentru a lămuri acuzațiile, a sesizat Vaticanul, dar nu a anunțat și Poliția sau parchetul de la noi.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a înaintat cazul la Parchetul Curții de Apel pentru „posibila comitere de către Păuleţ Iosif, episcop romano-catolic, a unei infracţiuni de nedenunțare."

Am încercat să luam legătură cu episcopul Păuleț prin intermediul resprezentantilor episcopiei din Iași care ne-au transmis însă că până acum nu au primit nicio înștiințare oficială în acest sens. Iată ce mesaj posta în urma cu patru zile pe o rețea de socializare chiar episcopul:

Iosif Păuleț, episcop, Episcopia Romano-Catolică Iași: „Recunosc că în gestionarea cazului au fost erori, dar vă asigur că am acționat cu buna credință și nu din dorință de a ascunde cazul."

Doina Manolache, avocat Baroul Iași: „Conducerea episcopiei sau orice altă instituție poate fi trasă la răspundere pentru nedenunțarea unei fapte penale rprezintă infracțiune."

Practic, conform anchetatorilor în 2022, când a aflat că o fata de 13 ani ar fi fost atinsa într-un mod nepotrivit de mai multe ori de un preot catolic din județul Bacău, episcopul - nu ar fi anunțat autoritățile.

În schimb a început o anchetă internă și a ținut legătura cu secția disciplinară a bisericii catolice de la Vatican.

Corespondent PRO TV: „O comisie a episcopiei, specializata în analiza cazurilor de abuz asupra minorilor a verificat faptele. Ulterior Vaticanul a luat măsuri disciplinare, și l-a revocat pe preot din funcția de paroh, timp de 3 ani”.

Mai mult decât atât i s-a interzis să se mai apropie de copii în timpul slujbelor dacă în încăpere nu se află persoane majore.

Preot: „E plecat de mult timp de la noi. A fost expulzat."

Bărbat: „Ar fi abuzat niște minore, și aici și înainte, unde a mai fost, în altă parte și că ar fi venit aici disciplinar."

Între timp, preotul din Bacău a fost condamnat pentru agresiunea sexuală în forma continuată, După ce va ieși din penitenciar va fi caterisit, au anunțat cei de la episcopie.