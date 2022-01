Elena Lasconi a făcut economie de 1,5 milioane lei renegociind contractele de energie, în plină criză. Cum a reușit asta

Facebook.com

Elena Lasconi a făcut economie de 1,5 milioane de lei în bugetul orașului Câmpulung Muscel, după ce a renegociat contractele de furnizare de utilități. Primarul spune că i s-au pus bețe în roate, la Curtea de Conturi și DNA.

În timp ce facturile cu prețuri majorate sau consumuri aberante pentru o gospodărie au fost emise de furnizori, Elena Lasconi spune că a reușit să reducă prețurile la furnizarea de energie electrică și gaz pentru instituțiile din subordine. Fostul jurnalist, actualmente primar al Câmpulungului, a explicat cum a reușit asta, într-o postare pe Facebook.

„Explozia prețurilor la energie și gaze au adus în colaps multe instituții de stat. Pentru câmpulungeni am economisit aproape un milion și jumătate de lei. Cum?

La începutul mandatului am găsit o dezordine generală în ceea ce privește facturile la electricitate și gaze din Primărie și unitățile subordonate. Plăteam tarife diferite, unele chiar mai mari decât prețul pieței.

Ce am făcut? Am negociat pe bursa de mărfuri tarifele pentru toate acestea. Rezultatul: de la 185 lei/KWh la gaze cât se plătea am negociat la 98 lei/KWh. La energie de la 325 lei/KWh la 231 lei/KWh. Am economisit aproape un milion și jumătate de lei, cam doi kilometri de drum asfaltat.

Contractele sunt valabile până la 1 Martie. Acum ne pregătim de o nouă negociere pe bursa de mărfuri pentru că, pur și simplu, AȘA SE FACE, dacă ești responsabil de banii publici. Adică, de taxele și impozitele fiecăruia dintre voi” a scris Elena Lasconi, pe contul său de Facebook.



Elena Lasconi a atras atenția că a fost primul edil care s-a gândit la renegocierea tarifelor.

„Important: o astfel de negociere nu a avut loc niciodată în Câmpulung. Sunt singurul primar care a avut această inițiativă. Mă mândresc cu această premieră, dar și mai tare cu banii economisiți!

Mi s-au pus multe bețe în roate să nu pot realiza această negociere. Reclamații peste reclamații, la Curtea de Conturi, DNA etc. Sunt foarte liniștită pentru că tot ceea ce fac e perfect legal, transparent și corect. Concluziile le trageți voi.”

Elena Lasconi: „Vreau să mă bat pentru comunitate”

În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, fosta jurnalistă PROTV Elena Lasconi a devenit primarul orașului Câmpulung Muscel cu peste 57% din voturi, fiind prima femeie din istoria localității care reușește acest lucru.

„Vreau să mă bat pentru comunitate, vreau să îmi susţin proiectele şi să facem rost de bani, vreau să mai angajez vreo 10 oameni pe scriitură pentru fonduri UE, pentru că vreau să facem şi proiecte mici. Mi-au spus mulţi că ‘e greu, că nu poţi’, dacă faci în fiecare zi câte un pas nu ai cum să nu ajungi acolo unde îţi doreşti. În condiţiile în care am câştigat alegerile deşi nu ştiam pe nimeni în Câmpulung, aveam doar dragostea mea reală pentru acest loc. Mi-aş dori să intre în politică oameni faini, care să facă lucruri bune pentru comunitate. Nu ne mai permitem să pierdem români, avem o altă Românie peste graniţă, nu aş vrea să ajung să trăiesc în altă ţară şi să visez în altă limbă, de aceea m-am implicat”, spunea edilul la câteva luni de la preluarea mandatului, într-un interviu pentru PRO TV.