Elena Lasconi, la un an după ce fost aleasă primar la Câmpulung Muscel. „Nu credeam că o să fiu atât de atacată”

În urmă cu un an, pe 27 septembrie 2020, Elena Lasconi a fost aleasă primar la Câmpulung Muscel. La un an de la ziua votului, edilul a transmis un mesaj special pe pagina ei de Facebook.

„A trecut un an de când, prin vot, m-ați ales primar. Pentru mine este o onoare și o mare responsabilitate. Vă mulțumesc!

Ce simt? Paradoxal, multă bucurie, dar și mâhnire. Bucuria vine din plăcerea de a face și din discuțiile, față în față, cu voi. Mâhnirea vine din faptul că familia mea suferă, că nu mai am timp pentru prieteni, familie și nici pentru mine.

Toată viața am muncit, am învățat, am fost respectată și mi-am construit o reputație şi o carieră onorabile. Nu credeam vreodată că o să fiu atât de atacată, amenințată și insultată în condițiile în care muncesc 12-14 ore pe zi DOAR în interesul câmpulungenilor. La un an de mandat, adică peste o lună, vă voi prezenta un raport cu ce am făcut concret. Un singur exemplu care “nu se vede” este că în mai puțin de un an am reușit să extindem și să branșăm la rețeaua de gaze mai mulți câmpulungeni decât în patru ani și jumătate al primarului de dinainte.

Vă mulțumesc pentru tot! Acum sunt mai puternică și mai hotărâtă. Am convingerea că aceasta este calea. Eu nu m-am rugat să fiu primar, ci am spus doar atât: “Doamne, dacă e pe calea ta și o să fie bine pentru Câmpulung, așa să fie!”. Și așa mă rog și acum. Știu că va fi bine și deja e mai bine decât acum un an.

Așadar, vă mulțumesc! Vă iubesc! Dumnezeu să vă țină sănătoși și voioși! La mulți ani!”, a scris Elena Lasconi pe contul ei de Facebook.

În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, fosta jurnalistă PRO TV, Elena Lasconi, a devenit primarul orașului Câmpulung cu peste 57% din voturi, fiind prima femeie din istoria localității care reușește acest lucru.

„Vreau să mă bat pentru comunitate, vreau să îmi susţin proiectele şi să facem rost de bani, vreau să mai angajez vreo 10 oameni pe scriitură pentru fonduri UE, pentru că vreau să facem şi proiecte mici. Mi-au spus mulţi că ‘e greu, că nu poţi’, dacă faci în fiecare zi câte un pas nu ai cum să nu ajungi acolo unde îţi doreşti. În condiţiile în care am câştigat alegerile deşi nu ştiam pe nimeni în Câmpulung, aveam doar dragostea mea reală pentru acest loc. Mi-aş dori să intre în politică oameni faini, care să facă lucruri bune pentru comunitate. Nu ne mai permitem să pierdem români, avem o altă Românie peste graniţă, nu aş vrea să ajung să trăiesc în altă ţară şi să visez în altă limbă, de aceea m-am implicat”, spunea edilul la câteva luni de la preluarea mandatului, într-un interviu pentru PRO TV.