Elena Lasconi a angajat un ”city manager” care a renunțat la un salariu de 3000 de euro

Elena Lasconi, primarul localității Câmpulung-Muscel, a anunțat că o tănără de 33 de ani va ocupa funcția de ”city manager” al Câmpulungului.

Potrivit edilului, ea se numește Ioana Marcu și este analist de afaceri.

De asemenea, Lasconi precizează faptul că Ioana a renunțat la un salariu de ”peste 3000 de euro” pentru a se ocupa de aministrarea localității Câmpulung-Muscel.

”E o mare bucurie pentru mine și un mare câștig pentru oraș. Sunt sigură că Ioana va fi cel mai bun administrator public din România. Ioana are 33 de ani și este analist de afaceri. A lucrat pentru cele mai tari firme din SUA: Johnson & Johnson, ON!, Lincoln Financial Group etc. Ce nu știți este că Ioana a renunțat la un salariu de peste 3000 de euro și o carieră de succes pentru a pune umărul la schimbarea în bine a Câmpulungului.” - a anunțat primarul Lasconi pe Facebook.