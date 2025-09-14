”După ei, potopul!”. De ce n-am fost în stare să prevenim pierderile de vieți şi pagubele. Duminica aceasta, la PRO TV

Am filmat în multe locuri, toată vara, pentru a vă prezenta …planuri înecate şi fonduri neatinse, în locuri în care e vital ca românii să fie protejați, feriți de calamitate.

Suntem inundați de promisiuni - România și-a propus prin PNRR să investească aproape 400 de milioane de euro în diguri, baraje, maluri, poldere și alte lucrări care să apere oamenii de inundații.

Aveam hărți, termene, liste de lucrări.

Ce ne-a lipsit? Doar un mic detaliu: capacitatea de a scrie proiecte, a depune cereri și… a construi.

Rezultatul? Îl vedeți duminică, 14 septembrie.

Avem hărți. Avem bugete. Teoretic avem şi soluții. Dar când vin apele, realitatea e mereu aceeași: sacii cu nisip aduși în grabă, spaima că vine apa, dezastrul care urmează şi care ia vieți, ca mai apoi să vină valul uriaş de explicații care îneacă orice responsabilitate.

Avem schimbări climatice şi trăim vremuri în care fiecare ploaie mai serioasă se transformă rapid într-o calamitate de proporții istorice, care aduce cu ea aceeasi întrebare: de ce n-am fost în stare să prevenim pierderile de vieți şi pagubele?

PRO TV

Am pierdut o şansă extrem de importantă pentru lucrări vitale, deși avem peste 500 de zone cu risc semnificativ la inundații.

Refuzăm banii europeni gratis pentru prevenție. Dar, culmea, ne plângem că nu avem finanțare.

Și apoi… plătim scump, cu bani și cu vieți, pentru că nu am făcut nimic.

Toate detaliile, duminică, 14 septembrie, de la ora 18:00, la PRO TV

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













