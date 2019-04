Drumul bicicliștilor riscă să rămână doar un vis. „Nu înţeleg de unde atâta răutate”

Pro TV

Abia pornit de câteva luni, proiectul Via Transilvanica, riscă să fie distrus chiar din lipsă de civilizaţie a oamenilor.

Peste 100 de indicatoare, semne de treceri de pietoni sau de avertizare, au fost rupte, aruncate, dărâmate, sau furate.

Dacă va fi finalizat drumul, dedicat bicicliştilor şi iubitorilor de drumeţii, ar trebui să străbată 10 judeţe şi să aibă aproximativ 1.000 de kilometri.

Drumul începe de la Putna şi are ca destinaţie finală Drobeta-Turnu Severin. Va străbate zece judeţe: Suceava, Bistriata-Nasaud, Mureş, Harghita, Braşov, Alba, Sibiu, Hunedoara, Mehedinţi şi Caraş-Severin. Ambasadorul acestui proiect este Tibi Useriu, care susţine că este dezamăgit de gestul celor care au distrus indicatoarele.

„Am primit în ultimele două luni poze cu foarte multe semne rupte vandalizate şi am zis să mergem să evaluăm. O să le punem din nou, că dacă nu le punem asta înseamnă că au câştigat, o să încercăm să le facem să fie mai greu să fie distruse”, spune Tibi Ușeriu, ambasador Via Transilvanica.

Din toamnă şi până acum s-au amenajat aproape 150 de kilometri marcate cu indicatoare, un ajutor binevenit drumeţilor.

„Vrem să găsim comnunități sau cluburi sportive ca să aibe grijă de traseu, pe o porţiune de 5-10 kilometri să aibe ei grijă o dată pe săptămână când ies la plimbare cu familia sau cu bicicleta”, mai spune Tibi Ușeriu.

Reacția voluntarilor

Supăraţi sunt şi voluntarii care au participat la acest proiect, şi nu înţeleg de ce muncă lor a fost distrusă.

„Am rămas şocat, pur şi simplu fără cuvinte, nu înţeleg de unde atâta răutate. Este trist ce se întâmplă”, spune Sorin Bălan, voluntar.

„Noi am făcut indicatoarele şi ne am străduit să le facem cât mai bine posibil şi cât mai rezistente dar se pare că nu sunt de ajuns. Probabil e unul din cele mai frumoase proiecte din România în momentul ăsta, şi toţi ne am străduit să facem o treabă cât mai bună . E păcat că e şi munca noastră aici”,spune Flaviu Olinca, voluntar.

Cei implicaţi spun nu se vor opri aici şi vor încerca să ducă la bun sfârşit ceea ce şi-au propus, chiar dacă trebuie să o ia de la capăt.

În acest proiect au fost peste 1.000 de donatori şi firme private, iar suma ajunge la aproximativ 10.000 de euro, materiale de construcţii, panouri şi indicatoare.

