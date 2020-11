Drama unui pacient cu plămânii 70% afectați de coronavirus. Ștefan: "Frica asta e cea mai mare"

Bilanțul infectărilor cu SARS-COV-2 din ultimele 24 de ore se menține ridicat. 9685 de noi cazuri au fost identificate, iar 160 de pacienți au murit.

Apar tot mai multe mărturii ale celor care au fost în stare gravă în secțiile de terapie intensivă. „Au fost și momente critice, în care nu am putut să mă ridic din pat. A fost un vis urât" - povestește Ștefan, unul dintre cei care s-au vindecat de COVID-19.

Ștefan suferă de obezitate, iar virusul i-a afectat plămânii în proporţie de 70%. Iniţial, a fost internat la spitalul din Satu Mare, apoi transferat la Timişoara.

Ştefan Csondas, pacient: „Am fost şi în situaţii critice. când nu am putut să mă ridic de pe pat, chiar am fost şi pe scutec pus. Era greu! foarte multe kilograme, şi asta mi-a dăunat. Frica asta e cea mai mare şi când auzi că mamă, ţi-a distrus 70% din plămâni, când auzi că vrea să te intubeze pe ATI, deci am avut coşmaruri pe chestia asta."

Recuperarea a fost extrem de grea, însă după 15 zile de luptă cu boala a învins.

Secţia de la Spitalul Judeţean din Timişoara, unde a fost şi Ştefan, are 65 de paturi, care sunt în permanenţă pline.

Adelina Mihăilescu, medic primar Clinica de Nefrologie: „Ne descurcăm în condiţiile pe care le avem, cu personalul pe care îl avem din spitalul județean. Pacienţii au probleme grave, gândiţi-vă cât e de greu să nu poţi să respiri, cât este de supărător şi înfricoşător să simţi că nu primeşti suficient aer, cum se întâmplă în COVID."

De ieri până astăzi, peste 9.000 de persoane au fost confirmate cu virusul SARS-COV-2, dintre care 1.168 numai în Capitală. Numărul celor care îşi pierd viaţa din cauza acestui virus rămâne ridicat, în ultimele 24 de ore au murit 160.”

În oraşul Potcoava, din Olt, disperarea şi-a făcut loc în sufletele oamenilor. Cei peste 6.000 de localnici au rămas fără singurul medic care avea grijă de ei. Bărbatul s-a stins în urmă cu câteva zile, de COVID.

„Medicul meu de familie a murit, Dumnezeu să îl ierte!" spune o localnică.

Şi poliţiştii din Mehedinţi sunt în doliu. Un coleg a fost răpus de Covid. Nichi Gherghe avea 53 de ani şi a fost internat două săptămâni.

Până acum, aproape 10.000 de oameni diagnosticaţi cu SARS-COV-2 au murit în ţara noastră. 1132 sunt în stare gravă în secţiile de terapie intensivă ale spitalelor din toată ţara.