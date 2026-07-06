Fetele au rămas pe asfalt, în stare de inconștiență. Echipajele de salvare au reușit să le readucă la viață, după manevre de resuscitare care au durat zeci de minute. Au fost transportate la spital - una la București, cealaltă în Brașov -, amândouă în stare gravă. Cei doi conducători auto implicați în accident, ambii în vârstă de 63 de ani, nu consumaseră alcool, spun polițiștii. Traficul pe DN1 a fost blocat până s-a încheiat cercetarea la fața locului.