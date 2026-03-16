Potrivit informaţiilor transmise de ISU Buzău, pompierii au intervenit pentru gestionarea accidentului în care au fost implicate cele două vehicule.

În urma impactului violent, autoturismul a fost cuprins de flăcări. În interiorul acestuia, salvatorii au descoperit o persoană încarcerată, care era carbonizată.

De asemenea, şoferul autoutilitarei a fost găsit inconştient de către echipele de intervenţie. Pompierii au reuşit să îl descarcereze şi l-au predat echipajului Serviciul de Ambulanţă Judeţean Buzău care au declarat decesul.

Poliţiştii au deschis o anchetă în urma căreia urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.