Procurorul general contestă decizia de adopție a Sorinei și cere ca fata să nu iasă din țară

Cazul Sorinei, fetiţa de opt ani care a fost luată cu forţa din casa asistenţilor maternali şi încredinţată părinţilor adoptivi, este în atenția procurorului general al României.

Potrivit unui comunicat, procurorul general al României Bogdan Licu a formulat o cerere de ordonanță președințială adresată Tribunalului Mehedinți, prin care a solicitat interzicerea părăsirii teritoriului României de către minora adoptată, până la administrarea probelor în dosarele penale constituite la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.

Prin acțiunea formulată s-a solicitat și obligarea părinților adoptatori să asigure minorei, în România, un program de consiliere psihologică pentru o perioada de 3 luni.

De asemenea, procurorul general al României a contestat decizia instanței prin care s-a încuviințat adopția Sorinei.

”Totodată, printr-o acțiune separată adresată Curții de Apel Craiova a fost formulată, astăzi 24 iunie 2019, o cerere de revizuire a deciziei civile nr. 4 din 23 aprilie 2019, pronunțată de Curtea de Apel Craiova prin care s-a dispus încuviinţarea adopţiei internaţionale a minorei, solicitându-se schimbarea în tot a deciziei atacate, în sensul respingerii apelurilor ca nefondate, iar în temeiul art. 512 Cod procedură civilă a fost solicitată și suspendarea executării acestei hotărâri.” - se mai arată în comunicat.

În urmă cu câteva zile, procurorii din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție au dispus începerea urmăririi penale in rem pentru săvârșirea unor infracțiuni de abuz în serviciu, ”în legătură cu judecarea dosarului având ca obiect cererea de adopție internațională a minorei, respectiv instrumentarea dosarului penal în care procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a efectuat, la data de 21 iunie 2019, o percheziție la domiciliul asistentului maternal.”

Controversatul caz de adopție a Sorinei

Tot luni, procurorul General al României a mai spus şi că încearcă să caute soluţii pentru că Sorina să nu fie scoasă din ţară. Sunt supuse investigaţiilor atât intervenţia procurorului de caz, cât şi a psihologului şi inspectorilor de la protecţia copilului.

Bogdan Licu, Procuror General al României: "Acest copil nu trebuie să părăsească țara până când nu mă asigur că sunt îndeplinite toate condițiile pentru a-i fi respectate atât integritatea fizică, cât și, mai ales cea psihică. Intentez o procedură civilă pentru că Sorina să primească consiliere psihologică, până să iasă din ţară. Nu ştiu încă dacă am posibilităţi legale să opresc ieşirea din ţară a fetiţei."

Şi familia la care a locuit Sorina vreme de şapte ani, ameninţă cu plângerea penală.

Sora fetei: "Eu ştiu că pentru toată ţara e mai bine să dea un copil cu capul de ciment decât să pice o mulţime de oameni importanţi, eu ştiu că pentru ei aşa e mai bine. Dar nu. Trebuie să arătăm că avem suflet şi să o întrebăm pe Sorina ce îşi doreşte şi unde vrea să stea."

Familia adoptivă a copilei le transmite protestatarilor ca fetiţa e bine şi oferă, drept dovadă, imaginile în care ea se joacă alături de noii fraţi şi părinţi.

Gabriel Săcărin, tatăl adoptiv: "Copilul în momentul în care eu l-am luat în braţe nu a mai făcut nimic. Dacă pe domnişoara procuror s-a zbătut să scape de dânsa, de la mine nu s-a mai zbătut, că mă ştia de anul trecut. Copilul s-a liniştit. În momentul când am ajuns la IML copilul era calm. Rezultatul? Nu are niciun semn care să se fi întâmplat. Noi ne-am jucat, am fost împreună la întâlniri. Vă promit că este bine, că va fi bine."

Deocamdată procurorul care a acţionat cu forţa este vizat de mai multe anchete. Femeia a încercat să-şi justifice comportamentul. amintind şi de alte încercări eşuate de a prelua fetiţa.

Maria Pițurca, procuror: "Am încercat să stăm la masă şi să îi explicăm ce urmează să se întâmple, dar ceilalţi membri majori au început să ţipe, să vocifereze şi s-a creat o hărmălaie, nu ne-am putut înţelege, iar minoră era în continuare agitată. Atunci am luat hotărârea să încetăm această stare a minorei. Părinţii adoptivi erau cu noi, au fost cu noi şi un psiholog şi un asistent social de la DGASP Dolj."

Federaţia Sindicatelor din Poliţie cere Secţiei Speciale de Investigare a magistraţilor să ancheteze aceasta adopţie.

În plus, sindicaliştii vor propune şefului Poliţiei Romane proceduri de intervenţie a poliţiştilor astfel încât drepturile copilului să fie garantate.