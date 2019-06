Cazul fetiței din Baia de Aramă, pe masa premierului. Dăncilă anunță ”simplificarea adopției”

Cazul Sorinei, fetița de 8 ani care a fost luată cu forța din casa asistenților maternali și încredințată părinților adoptivi, a ajuns pe masa premierului Viorica Dăncilă.

Astfel, premierul va analiza un raport al Ministerului Muncii care prezintă detaliat toate informațiile despre acest caz.

Pe de altă parte, Viorica Dăncilă a spus că nu vrea să se pronunțe în acest caz până nu va avea o concluzie, însă a declarat că ”este necesar în primul rând o simplificare a adopției”.

”Este necesar în primul rând o simplificare a adopției, să nu mai dureze atât de mult, eu știu ce înseamnă acest proiect, știu ce înseamnă să vrei să adopți un copil și actele să dureze foarte mult. Ne vom ocupa și de acest lucru.” - a spus Dăncilă, luni.

De altfel, acest caz face deja obiectul unui dosar penal. Anunțul a fost făcut de procurorul General al României, care spune și că încearcă să caute soluții pentru că Sorina să nu fie scoasă din țară.

Procurorul general al României, Bogdan Licu, a declarat în fața Consiliului Superior al Magistraturii că încearcă să găsească soluții pentru ca Sorina să nu iasă din țară până nu este în siguranță din punct de vedere fizic și psihic.

Bogdan Licu, procurorul general al României: ”Acest copil nu trebuie să părăsească țara până când nu mă asigur că sunt îndeplinite toate condițiile pentru a-i fi respectate atât integritatea fizică, cât și, mai ales cea psihică. Intentez o procedura civilă pentru ca Sorina să primească consiliere psihologică, până să iasă din țară. Nu știu încă dacă am posibilități legale să opresc ieșirea din țară a fetiței."

Și familia la care a locuit Sorina vreme de șapte ani, amenință cu plângerea penală: "Eu știu că pentru toată țara e mai bine să dea un copil cu capul de ciment decât să pice o mulțime de oameni importanți, eu știu că pentru ei așa e mai bine. Dar nu. Trebuie să arătăm că avem suflet și să o întrebăm pe Sorina ce își dorește și unde vrea să stea."

Familia adoptivă a copilei le transmite protestatarilor că fetița e bine și oferă, drept dovadă, imaginile în care ea se joacă alături de noii frați și părinți.

Tatăl adoptiv: "Copilul în momentul în care eu l-am luat în brațe nu a mai făcut nimic. Dacă pe domnișoara procuror s-a zbătut să scape de dânsa, de la mine nu s-a mai zbătut, că mă știa de anul trecut. Copilul s-a liniștit. În momentul când am ajuns la IML copilul era calm. Rezultatul? Nu are niciun semn care să se fi întâmplat, noi ne-am jucat, am fost împreună la întâlniri. Va promit că este bine, că va fi bine."

Deocamdată, procurorul care a acționat cu forța este vizat de mai multe anchete. Femeia a încercat să-și justifice comportamentul amintind și de alte încercări eșuate de a prelua fetița.

Maria Pițurcă, procuror: "Am încercat să stăm la masă şi să îi explicăm ce urmează să se întâmple, dar ceilalţi membri majori au început să ţipe, să vocifereze şi s-a creat o hărmălaie, nu ne-am putut înţelege, iar minora era în continuare agitată. Atunci am luat hotărârea să încetăm această stare a minorei. Părinţii adoptivi erau cu noi, au fost cu noi şi un psiholog şi un asistent social de la DGASP Dolj."

Nici Protecția Copilului Dolj și nici direcția din Mehedinți nu au formulat până acum vreun punct de vedere.

Federația Sindicatelor din Poliție cere Secției Speciale de Investigare a magistraților să ancheteze această adopție. În plus, sindicaliștii vor propune șefului Poliției Române proceduri de intervenție a polițiștilor astfel încât drepturile copilului să fie garantate.