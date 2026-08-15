Localnicii l-au văzut zburând la joasă altitudine în nordul județului Tulcea și au sunat la 112. Între timp, MAPN a anunțat că o altă dronă a fost descoperită în localitatea Plauru.

Puțin după ora 12, mai mulți localnici din Luncavița au văzut aproape de ei o dronă care scotea un zgomot puternic.

Bărbat: ”Era deasupra stâlpului, puțin mai.. Eu am zis că e motoretă, când am auzit... Când m-am uitat deasupra, am văzut drona”.

Drona a pătruns în România cel mai probabil dinspre portul ucrainean Reni, intens bombardat. A zburat la joasă altitudine și s-a prăbușit între localitățile Luncavița și Greci, într-o zonă înaltă împădurită, din Munții Măcin.

Colonel Daniel Nistor, purtător de cuvânt al MApN: ”Ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică”.

Cei care au sunat la 112 au spus că drona ar fi explodat la impactul cu muntele și ar fi produs un incendiu. Însă, până când au venit pompierii de la Măcin, nu mai ieșea fum de nicăieri. A urmat o operațiune de căutare care a durat câteva ore.

Corespondent ProTV: ”Acesta este un drum forestier spre vârful Țuțuiatu, cel mai înalt din munții Măcin. Este drumul pe care au plecat mai mulți militari să caute drona”.

Alte trei drone s-au prăbușit în Tulcea de la începutul acestui an

Potrivit reprezentanților Armatei, drona, care pare să fi fost model Gheran2, nu a provocat victime sau pagube. Oamenii s-au speriat, însă.

Tânăr: ”Un elicopter a fost și o vecină mi-a spus că a fost o ambulanță de urgență. Mi-a spus ceva de detonat. A fost destul de multă zarvă, lumea văd că e speriată. Ne așteptăm la orice".

Doar de la începutul acestui an, alte trei drone militare s-au prăbușit în zona localității Luncavița, din județul Tulcea.

Ilie Bolojan, premier interimar: ”Este regretabil că avem astfel de situații, dar, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, începem să vedem că este uneori o constantă; nu e doar în România, vedem ce s-a întâmplat și în celelalte zone, și dotarea cât mai rapidă a Armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește că este o necesitate".

Avioane de luptă NATO au fost ridicate de la sol și au doborât o dronă care a intrat și în spațiul aerian al Letoniei dimineață.

Ministerul Apărării de la Riga susține că drona a pătruns în spațiul său aerian "ca urmare a războiului electronic rusesc", sugerând că a fost bruiată și și-a schimbat traiectoria.