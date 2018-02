Doi români au cucerit, în premieră pentru țara noastră, vârful Serro Torre din Patagonia

Premieră pentru alpiniștii români. Doi tineri din Cluj au reuşit să cucerească vârful Serro Torre din Patagonia, America de Sud, cunoscut pentru dificultatea traseului.

Cei doi curajoşi au suportat rafale de peste 100 de kilometri pe oră și au escaladat stânci îngheţate.

Vlad Căpușan şi Zsolt Torok au răsuflat uşuraţi când şi-au văzut visul împlinit. În 7 zile, au străbătut 90 de kilometri şi au urcat la o altitudine de peste 3 mii de metri. Traseul însă spre Cerro Torre a fost o adevărată provocare. Alpiniştii au înfruntat temperaturi de minus 20 de grade Celsius, rafale de peste 100 de kilometri pe oră şi ploi.

Zsolt Torok: ”Tot ce ştiam că este stâncă era acoperit cu gheaţă. Este un obselisc de granit, foarte înalt, perete de peste 1000 de metri, pe partea unde am urcat noi este foarte multă gheaţă."

Ultimii 40 de metri spre vârf le-au testat limitele celor doi alpinişti.

Zsolt Torok: "În mod normal, o lungime de coardă de 40 de metri, în câteva minute îl urci. Acolo, din cauza imposibilităţii să plantezi nişte asigurări şi a nesiguranţei, am stat ore întregi. Vlad a şi căzut. A încercat din nou, deci nu am putut să urcăm foarte repede."

Vlad Căpușan: "Am petrecut peste 8-10 ore, încercând să urcăm şi folosind tehnici total neconvenţionale. Am folosit şi lopata, am folosit dincolo de pioleţi tot felul pitoane, nişte tije pe care le-am băgat în zăpadă cu scopul de a înainta încet, încet. În momentul în care am ajuns la vârf, eram de fapt doar la jumătatea drumului, urma cea mai dificilă parte şi anume coborârea care am făcut-o pe o vreme foarte grea."

Cei doi alpinişti români s-au întâlnit pe drum cu câţiva americani, porniţi şi ei în aceeaşi expediţie. S-au împrietenit rapid şi s-au ajutat reciproc.

Vlad Căpușan: "Am împărţit totul. La un moment dat, nu aveau mâncare suficientă. Am luat din mâncarea noastră şi am împărţit-o integral. Mai aveam un sfert de butelie, am topit gheaţă şi am făcut apă pentru toată lumea."

Vlad şi Zsolt se pregătesc acum pentru o nouă expediţie, de data aceasta în Himalaya.