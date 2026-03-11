Animalul - ucis în curtea unuia dintre ei - ar fi intrat de mai multe ori în gospodărie, unde mânca păsări și ataca oile.

Cei doi suspecți - unul de 56, altul de 54 de ani - sunt cercetați pentru rănirea și uciderea animalelor cu intenție, fără drept.

Echipaje de poliție, inclusiv de la Poliția Animalelor, au ajuns în comuna vasluiană Ferești, după un apel la 112. În saivanul unuia dintre suspecți, oamenii legii au găsit un câine mort și altul grav rănit, după ce fuseseră legați și bătuți. Proprietarul saivanului ar fi fost ajutat de un consătean, cioban și el.

Fiul unuia dintre suspecți: „L-a prins la oi în curte și l-a lovit cu parul. Dacă s-a apucat de ele, îl lași să le mănânce? Trebuia să facă ceva. Cum să te bagi la el?”

Proprietarii câinilor ar fi știut ce se întâmplă, însă nu ar fi luat măsuri.

Fiul unuia dintre suspecți: „L-a anunțat să îl închidă, să nu sunăm noi la poliție, că nu e frumos. A zis să îl omoare că el nu poate să îl prindă. Când l-a prins în ogradă la miei, l-a omorât. Și ei au sunat poliția. Nelu, care e închis și el, sunt prieteni, sunt ciobani, pasc oile împreună. L-a băgat și pe el, nevinovat.”

Bărbat: „Trebuia să aibă grijă pentru că l-a anunțat de atâtea ori să îl lege. De la vecinul de alături a mâncat 2 capre, i-a zis să îl omoare (n.r. proprietarul câinelui ar fi zis asta), că pe el nu îl interesează. După asta l-a prins între oi, i-a mâncat 15 găini, oile. L-a prins în curte și i-a dat un par în cap. Au venit 3 mașini de poliție pentru un câine care mănâncă animale, dar oaia nu e animal domestic?”

Oamenii spun că pe ulițe umblă mulți câini, unii periculoși, însă nimeni nu ia măsuri.

Femeie: „Nici oamenii ăștia nu înțeleg să îi lege. Dacă ai un câine de rasă, leagă-l, de ce îi dai drumul? Nu știm ce a fost sigur acolo, el umbla pe drum, câinele. Încoace dacă mergeți, sunt câini mai mulți decât oameni.”

Femeie: „Nu e corect să îl omori. Nici nu îl omori, dar nici nu îl lași slobod să mănânce găinile. Tare ne necăjim cu găinile. Dacă nu mai ai o găină în ogradă, un ou, să vină câinii oamenilor să le mănânce?”

Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui: „Polițiștii continuă cercetările, pentru stabilirea și probarea activității infracționale a bărbaților cercetați.”

Proprietarii câinilor nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere.