Militarii au aplicat o metodă inedită pentru a-i scoate la suprafață fără să-i rănească.

Cei doi castori, care par pui, au căzut în canalul adânc de un metru și jumătate. Nu au mai putut să iasă din cauza pereților din plastic pe care alunecau. La apropierea pompierilor, castorii se agitau înspăimântați, așa că militarii s-au gândit să umple canalul treptat cu apă ca să-i aducă, treptat, la nivelul solului, fără să-i rănească. Au folosit furtunurile autospecialei.

În final castorii s-au eliberat cu ultimele puteri din capcana care le punea viața în pericol. Epuizați, blănoșii s-au îndepărtat apoi de locul periculos.

Ancuța Socaci, ISU Bacău: „Echipajul deplasat la fața locului a acționat cu promptitudine și profesionalism creând condițiile necesare pentru ca animalele să poată reveni în siguranță în mediul lor natural. Pentru noi fiecare intervenție are aceeași însemnătate, iar protejarea vieții sub orice formă rămâne o prioritate constantă."

În urmă cu două săptămâni un castor adult, speriat și confuz, s-a rătăcit pe străzile din Bistrița. Animalul, venit cel mai probabil dintr-o pădure de lângă oraș, a fost surprins printre mașini, de un trecător care a sunat la 112. Jandarmii au fost cei care au dus castorul lângă un râu din apropiere și l-au eliberat.

Primăvara castorii pornesc în căutarea materialelor cu care să repare barajele în care trăiesc.