Erau la săniuș cu prietenii și ar fi aprins cauciucuri pentru a lumina zona, astfel încât să poată continua distracția și pe întuneric.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Mai mulți copii au rămas la săniuș după ce s-a înserat. Pentru a lumina zona și a se încălzi, au aprins cauciucuri la baza pârtiei. Cei doi adolescenți se aflau pe aceeași sanie și s-au izbit de cauciucurile în flăcări.

Carmen Bâlbâie, primarul comunei Epureni: „Erau și foarte mulți, nu știu câți, dar erau destui, a dus la această tragedie. Este crunt, este grav ce s-a întâmplat”.

Amândoi au fost scoși din flăcări de ceilalți copii.

Mama adolescentului de 17 ani: „Era murdar pe față de funingine, ceva negru, l-am șters un pic și a venit salvarea și l-a spălat salvarea. Nu a putut să vorbească, el doar plângea. Da, era speriat. A mai fost, s-a mai jucat, dar acum nu știu ce s-a întâmplat”.

Familia băiatului de 17 ani a chemat ambulanța, iar cel de 14 ani a fost dus de părinți la spital, la Bârlad.

Dr. Oana Balbuzan, Spitalul de Urgență Bârlad: „Pacientul de 14 ani prezenta arsuri de gradul 2 la mâna dreaptă și la nivelul hemifaciesului. După stabilizare și prelucrarea plăgilor arse, pacienții au fost transferați la spitale de pediatrie”.

Corespondent PRO TV: „Băiatul de 17 ani a fost transferat la București, la Spitalul pentru Copii Grigore Alexandrescu. Are arsuri de gradul doi la nivelul feței și al mâinilor, pe aproximativ 5% din suprafața corpului. Se află sub îngrijire în secția de chirurgie plastică și, potrivit medicilor, este în stare stabilă”.

Celălalt rănit a fost transferat la Spitalul Județean din Iași. Polițiștii din Vaslui au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.

