Blocarea celui mai circulat drum din România are loc la o zi de la dezastrul produs în staţiunea Buşteni de o viitură care a măturat totul în cale, venită din abruptul Bucegilor, relatează News.ro.

Poliţia Judeţeană Prahova anunţă ca drumul naţional 1 este blocat pe două tronsoane la ora transmiterii acestei ştiri, în urma ploilor torenţiale. Circulaţia este restricţionată pe sensul Ploieşti-Braşov intre kilometrii 99 şi 100, în localitatea Nistoreşti şi la km 107 în oraşul Comarnic.

Reprezentanţii ISU Prahova şi cei ai Secţiei Drumuri Naţionale Ploieşti intervin pentru eliberarea drumului.

„În urma fenomenelor meteorologice manifestate prin averse însemnate cantitativ, pompierii prahoveni intervin pe DN1, în oraşul Comarnic, pentru evacuarea apei acumulate pe partea carosabilă, astfel încât traficul să se poată desfăşura în condiţii de siguranţă. O parte dintre forţele de intervenţie care acţionează în zonă se deplasau către Buşteni, unde urmau să participe la misiunile de remediere a efectelor produse de viitura de duminică după-amiază. Cu toate acestea, echipajele au intervenit cu prioritate în Comarnic pentru gestionarea situaţiei create de noile precipitaţii abundente”, precizează ISU Prahova.

IGSU a suplimentat echipele de salvatori după viitura devastatoare

Potrivit ISU Prahova, pentru remedierea situaţiei din teren şi sprijinirea comunităţilor din oraşul Buşteni, afectat grav de viitura din urmă cu o zi, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a dispus suplimentarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie.

Astfel, 30 de pompieri de la ISU Bucureşti-Ilfov, Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă (USISU) şi ISU Covasna vor suplimenta echipajele de salvatori ale ISU Prahova, care acţionează pentru restabilirea stării de normalitate.

De asemenea, la nivelul ISU Prahova a fost dispusă măsura creşterii capacităţii operaţionale, iar forţele de intervenţie au fost suplimentate şi cu mijloace tehnice, respectiv, două autocamioane şi trei buldoexcavatoare din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov, USISU şi ISU Covasna.

Pompierii aflaţi în teren intervin încă de duminică după-amiază pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice şi sprijinirea populaţiei afectate, astfel încât să se revină la starea de normalitate în cel mai scurt timp.

Şi vânătorii de munte din Predeal intervin în sprijinul cetăţenilor din Buşteni, ale căror gospodării au fost afectate de viitură.

Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, 34 de militari din cadrul Batalionului 21 Vânători de Munte din Predeal, judeţul Braşov, intervin în sprijinul localnicilor din Buşteni afectaţi de fenomenele meteorologice extreme.

„Intervenţia are loc în baza solicitării primarului din Buşteni, adresată comandantului Batalionului 21 Vânători de Munte”, mai arată MApN.