Carol a ieșit de la antrenamentul echipei de volei a clubului din Râmnicu Vâlcea, unde era legitimat ca junior în Divizia B.

Ar fi mers apoi la o sală de forță, unde a continuat singur pregătirea fizică. După ce s-a întunecat, a traversat calea ferată care trece prin mijlocul orașului. Și nu ar fi auzit trenul care l-a lovit.

Martor: „L-a luat târâș, după ce l-a luat târâș, toate pietrele se duceau în stânga, în dreapta, și acolo l-a adus."

La o jumătate de metru de trupul lui, s-au găsit căștile, distruse și ele în impact.

David Ispas, coleg de echipă: „Primul moment în care am aflat că s-a întâmplat și că era cu căști pe urechi. Noi nu am știut că el a avut căști."

Antrenorul povestește că, după antrenamente, îi îndeamnă mereu pe sportivi să fie atenți la căști, cum și când le folosesc.

Marius Mărgărit, antrenorul lui Carol: „După ce ies de la antrenament, pe stradă, își mai puneau, nu numai el, mai mulți, ei ascultă muzică. Deci le-am atras atenția de foarte, foarte multe ori.”

Căștile performante au o opțiune de reducere a zgomotului ambiental și nu este exclus ca băiatul să fi folosit această variantă. Astfel, ele au atenuat zgomotul produs de tren și chiar și pe cel al sirenei folosită de mecanicul de locomotivă.

Vlad Andriescu, jurnalist IT: „Recomandarea, când purtăm căștile, într-o zonă periculoasă, cum ar fi liniile de tren, de exemplu, să folosim un mod care se numește modul de transparență ce elimină practic această izolare a sunetului, permite sunetului exterior să intre și să auzi ce se întâmplă în jurul tău."

Elev în clasa a XII-a la liceul sportiv din Râmnicu Vâlcea, Carol era legitimat la echipa de juniori a clubului din oraș, împreună cu care, anul trecut, a obținut medalia de aur într-un campionat național al liceelor.

Laurențiu Rădoi, managerul clubului CS Vâlcea 1924: „Suntem profund îndurerați, vă dați seama, un tânăr de 18 ani, cu perspectivă.”

Mihain Șoimu, dirigintele lui Carol: „Cuminte, un copil care învăța, făcea sport.”

Ioan Șovan, coleg de echipă: „L-am iubit toți ca pe prieten, ca pe echipă, am ținut foarte mult la el."

Pentru familie, prieteni și clubul sportiv pierderea este imensă.