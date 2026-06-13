„La data de 10 iunie 2026, Parchetul Districtual din Rzeszów a fost informat că, pe o proprietate din localitatea Lutoryż, au fost descoperite cantități semnificative de obiecte care constituie deșeuri medicale, în principal blocuri de parafină și lame microscopice”, a declarat Krzysztof Ciechanowski, purtătorul de cuvânt al Parchetului Regional din Rzeszów, într-un comunicat.

„Printre deșeurile scoase la iveală se aflau un fetus uman și alte rămășițe despre care se crede că aparțin unor fetuși aflați în stadii incipiente de dezvoltare sau unor fragmente fetale. Experți medico-legali au fost trimiși la fața locului și au confirmat că rămășițele securizate sunt rămășițe de fetuși umani”, a adăugat procurorul, potrivit euronews.com.

Presa locală relatează că au fost găsite zeci de rămășițe

Primele informații vorbeau despre descoperirea a aproximativ o duzină de fetuși. Ulterior, presa a relatat că anchetatorii au securizat aproximativ 30 de seturi de rămășițe.

Anchetatorii subliniază că stabilirea numărului exact al rămășițelor recuperate necesită teste de specialitate și identificarea materialului găsit pe proprietate. Lucrările de pe teren vor continua până săptămâna viitoare; cu toate acestea, parchetul nu va oferi deocamdată alte informații.

Medicul suspect nu a putut fi audiat imediat

Parchetul desfășoară cercetări, printre altele, pentru profanare de cadavre și depozitare ilegală de deșeuri periculoase. Aceste infracțiuni sunt pedepsite cu până la doi ani, respectiv până la doisprezece ani de închisoare.

În cursul anchetei s-a stabilit că actualii proprietari ai terenului cumpăraseră parcela de la un medic anatomopatolog. Joi, procurorul a dispus reținerea Magdalenei H., în vârstă de 57 de ani.

Potrivit informațiilor dezvăluite de presă, femeia ar fi susținut că rămășițele proveneau din material medical utilizat pentru examinări anatomopatologice. Relatări neoficiale au sugerat, de asemenea, că o parte din material ar fi putut fi preluată dintr-un spital în perioada pandemiei de COVID-19. Aceste circumstanțe sunt în prezent investigate.

Magdalena H. urma să fie adusă în fața procurorului și să ofere explicații cu privire la proveniența rămășițelor și la modul în care acestea au fost depozitate. Totuși, audierea nu a mai avut loc. Potrivit Radio Rzeszów, femeii i s-a făcut rău în timpul procedurilor și a avut nevoie de asistență medicală. În cele din urmă, aceasta a fost transportată la spital.