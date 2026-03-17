„Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova – Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase desfăşoară, în această dimineaţă, o amplă acţiune operativă într-un dosar penal instrumentat sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti. În baza mandatelor de percheziţie domiciliară emise de instanţa competentă, poliţiştii pun în executare 17 mandate de percheziţie, în judeţul Prahova”, anunţă marţi dimineaţă IPJ Prahova.

Activităţile vizează punctele de lucru a două societăţi comerciale care desfăşoară activităţi în domeniul colectării, tratării şi eliminării deşeurilor periculoase şi nepericuloase, precum şi domiciliile unor persoane fizice bănuite de implicare în activităţi infracţionale.

La acţiune participă poliţişti din cadrul mai multor structuri ale inspectoratului, respectiv Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, Serviciul de de Investigaţii Criminale, Serviciul Criminalistic, poliţişti din cadrul structurilor teritoriale, precum şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Prahova.

Șapte persoane duse la audieri

Cercetările au loc într-un dosar penal în care se desfăşoară investigaţii vizând infracţiunile de neluare sau nerespectare a măsurilor obligatorii privind gestionarea deşeurilor periculoase, precum şi de abandonare, aruncare sau ascundere a deşeurilor, fapte prevăzute şi pedepsite de legislaţia în vigoare privind regimul deşeurilor.

Din verificări a rezultat că cele două societăţi comerciale ar fi deversat deşeuri, atât periculoase, cât şi nepericuloase, în perioada octombrie 2025 – prezent, în albia unui râu din municipiul Ploieşti.

În urma activităţilor procedurale desfăşurate, 7 persoane urmează să fie duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova pentru audieri şi pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, sub coordonarea unităţii de parchet competente.

Acţiunea beneficiază de sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Prahova.