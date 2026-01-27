El relatează că există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept al imobilului, însă până la finalizarea tranzacţiei şi transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun personal.

Pirtea explică de ce nu declară imobilul

„Din păcate, un eveniment neplăcut – spargerea imobilului în care locuiesc – a fost folosit pentru a construi suspiciuni artificiale şi insinuări fără bază. Fac o precizare clară: imobilul în care locuiesc nu îmi aparţine şi, tocmai de aceea, nu figurează în declaraţia mea de avere”, scrie Pirtea.

El subliniază că „este un fapt simplu, verificabil şi perfect legal”.

Tranzacția este în curs, legală și verificabilă

„Pentru acest imobil există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept al imobilului. Până la finalizarea tranzacţiei şi transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun personal.”, precizează rectorul Universităţii de Vest, al cărui nume a fost vehiculat pentru preluarea portofoliului Educaţiei.

Mai multe locuinţe din judeţul Timiş au fost atacate de hoţi, care au reuşit să plece cu aproape jumătate de milion de euro. Printre păgubiţi se află rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, Marilen Pirtea, dar şi manageri de spitale.

