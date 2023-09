Comic Con 2023. Doi actori din serialele ”Game of Thrones” și ”The Witcher”, foarte impresionați de fanii din România

S-au costumat în personajele preferate, iar unii chiar au avut șansă să îi cunoască pe câțiva dintre actorii faimoși sosiți la București.

Cei mai așteptați au fost actorii din The Witcher, Game of Thrones, Spartacus sau Supernatural.

Ian Beattie, adică Ser Meryn Trant în Urzeala Tronurilor a stat de vorbă cu admiratorii și a rămas impresionat de căldură cu care a fost primit și de detaliile pe care romanii le știau despre personajul lui.

Ian Beattie, Ser Meryn Trant - Game of Thrones: „Cel mai interesant lucru legat de intrebările pe care le-am primit este că m-au făcut să gândesc. Oamenii vin să mă întrebe ceva, ei s-au gândit mult la întrebare și apoi sunt chiar interesați de răspuns. Ador genul acesta de intrebări. De exemplu: „Cei ai în comun cu personajul tău? Iar eu răspund: Ai văzut serialul, nu am nimic în comun, e un monstru. ”

Și actorul Tom Canton din The Witcher a fost fermecat de public. Serialul i-a magnetizat pe mulți cu poveștile despre monștri, demoni, vrăjitoare, spirite și blesteme, iar acum l-au asaltat cu intrebări pe personajul Filavandrel.

Tom Canton, Filavandrel - The Witcher: „Mulțimea a fost extraordinară. E intodeauna minunat să ai o experiență că asta. Seriarul în care am jucat are niste fani foarte pasionați și se implică la fel de mult că noi. Oamenii din România sunt fantastici.”

Cei care au vrut să interacționeze cu actorii au plătit un bilet separat.

Andra Vasile, organizator: „Prețurile au variat în funcție de notorietatea actorului. Între 45 de lei și 120 de lei, autograf sau poză. ”

Pasionații de cultura japoneză sau koreană s-au costumat în personajele lor preferate din benzi desenate și jocuri video și s-au întrecut pe scenă în fața a mii de oameni.

Femeie: „Eu reprezint caracterul Freya dintr-un animee. E un animee în care se vorveste despre legătura dintre om și tehnologie.”

Femeie: „Sunt costumată în ultima transformare a lui Luffy, din One Piece. Este făcut de mine, cu ajutorul părinților mei.”

Femeie: „Personajul meu este un character dintr-un joc. Mama mi l-a cumpărat și a costat vreo 1.000 de lei. ”

Comic Con a ajuns la cea de-a 10 ediție.

Dată publicare: 03-09-2023 19:25