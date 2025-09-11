De ce sunt polițiști în intersecțiile din București. Ministerul de Interne a lansat un nou sistem de fluidizare a traficului

Ministerul de Interne a lansat un nou sistem de fluidizare a traficului, în special pentru zonele în care există școli și licee.

De joi, dimineața și după-amiaza, în fiecare zi lucrătoare, în 98 de intersecții din București vor fi polițiști care vor dirija mașinile.

Lavinia Petrea, corespondent PRO TV: Suntem într-o intersecție aglomerată de pe Bulevardul Aviatorilor, unde agenți de la rutieră dirijează traficul. Ei sunt aici de la ora 16 și vor sta până în jurul 19.30. Au fost și dimineața în intervalul orar 7 - 10. Vor face asta în fiecare zi lucrătoare. Dacă până acum polițiștii își făceau apariția la nevoie, în 17 intersecții din Capitală acum vor fi după un program stabilit, în 98 de intersecții din București, dar și în alte 17 de pe raza județului Ilfov.

Odată cu începerea unui nou an școlar traficul s-a aglomerat simțitor. Polițiștii sunt în permanentă legătură cu colegii lor din centrul de monitorizare a traficului al brigăzii rutiere, care acum are o capacitate de supraveghere mult mai mare. Sunt sute de camere, montate în toate zonele importante ale Capitalei și mai ales acolo unde sunt școli și grădinițe. Ca să poată susține noul proiect, agenții de la rutieră vor fi susținuți de polițiștii de la secții și de cei locali.

