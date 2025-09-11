De ce sunt polițiști în intersecțiile din București. Ministerul de Interne a lansat un nou sistem de fluidizare a traficului

Stiri actuale
11-09-2025 | 19:34
×
Codul embed a fost copiat

Ministerul de Interne a lansat un nou sistem de fluidizare a traficului, în special pentru zonele în care există școli și licee.

autor
Lavinia Petrea

De joi, dimineața și după-amiaza, în fiecare zi lucrătoare, în 98 de intersecții din București vor fi polițiști care vor dirija mașinile.

Lavinia Petrea, corespondent PRO TV: Suntem într-o intersecție aglomerată de pe Bulevardul Aviatorilor, unde agenți de la rutieră dirijează traficul. Ei sunt aici de la ora 16 și vor sta până în jurul 19.30. Au fost și dimineața în intervalul orar 7 - 10. Vor face asta în fiecare zi lucrătoare. Dacă până acum polițiștii își făceau apariția la nevoie, în 17 intersecții din Capitală acum vor fi după un program stabilit, în 98 de intersecții din București, dar și în alte 17 de pe raza județului Ilfov.

Odată cu începerea unui nou an școlar traficul s-a aglomerat simțitor. Polițiștii sunt în permanentă legătură cu colegii lor din centrul de monitorizare a traficului al brigăzii rutiere, care acum are o capacitate de supraveghere mult mai mare. Sunt sute de camere, montate în toate zonele importante ale Capitalei și mai ales acolo unde sunt școli și grădinițe. Ca să poată susține noul proiect, agenții de la rutieră vor fi susținuți de polițiștii de la secții și de cei locali.

Patru persoane care știau ce „ascunde” acasă un fermier din Buzău au așteptat să plece la o petrecere și au furat tot

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, trafic, Polițiști,

Dată publicare: 11-09-2025 19:33

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în şcoli. În unele unităţi nu mai ajung nici cornul şi laptele
Stiri actuale
Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în şcoli. În unele unităţi nu mai ajung nici cornul şi laptele

Fructele, laptele și cornul, cu care ar trebui să fie primiți la școală elevii, se lasă așteptate. Hotărârea de Guvern prin care se alocă bani pentru aceste alimente are nevoie de avizul mai multor ministere.

Victor Micula, închisoare cu executare. Accesa data de baze a poliției din distracție, participa la acțiuni ale ”mascaților”
Stiri actuale
Victor Micula, închisoare cu executare. Accesa data de baze a poliției din distracție, participa la acțiuni ale ”mascaților”

Victor Micula, fiul magnatului Viorel Micula, a fost condamnat la trei ani și o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazei de date a Ministerului de Interne.  

Loto 6/49, 5/40 și Joker. Numerele extrase și premiile puse în joc joi, 11 septembrie 2025
Stiri actuale
Loto 6/49, 5/40 și Joker. Numerele extrase și premiile puse în joc joi, 11 septembrie 2025

Loteria Română au organizat joi, 11 septembrie, noi extrageri la Loto 6/49, Loto 5/40, Joker, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc, după ce la ultima extragere s-a înregistrat un report de 28,63 milioane de lei numai la la 6/49.

Recomandări
Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în şcoli. În unele unităţi nu mai ajung nici cornul şi laptele
Stiri actuale
Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în şcoli. În unele unităţi nu mai ajung nici cornul şi laptele

Fructele, laptele și cornul, cu care ar trebui să fie primiți la școală elevii, se lasă așteptate. Hotărârea de Guvern prin care se alocă bani pentru aceste alimente are nevoie de avizul mai multor ministere.

Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
Stiri externe
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș

America stă cu sufletul la gură. Autoritățile folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigașul lui Charlie Kirk, un activist conservator, susținător înfocat al președintelui Trump.

Cele mai mari scumpiri din 2025. Ce spun experții despre evoluția inflației până la finalul anului
Stiri Economice
Cele mai mari scumpiri din 2025. Ce spun experții despre evoluția inflației până la finalul anului

Prețurile au continuat să crească serios în această vară, iar rata anuală a inflației a ajuns luna trecută la un vârf de aproape 10%.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Septembrie 2025

00:00

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 11 Septembrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2025

01:41:35

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28