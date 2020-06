Dacă n-au putut pleca la mare sau la munte, bucureștenii s-au bronzat lângă tarabele din piață. Ce au pățit cei fără mască

O parte dintre românii care în ultimele luni au lucrat o perioadă de acasă iar săptămână aceasta au revenit la serviciu au aglomerat în prima zi de weekend magazinele deschise și piețele.

Și-au făcut cumpărăturile și, profitând de vremea frumoasă, s-au plimbat ore întregi prin târguri.

Majoritatea, dornici să schimbe o vorbă, chiar și cu necunoscuți, dar nu neapărat atenți la regulile de siguranță sanitară.

Sute de cetățeni cu pungi, cărucioare și portofele strânse bine în mâini stau la coadă, își potrivesc profilul pe imaginea scanerului și, din politețe, zâmbesc până apare în poză valoarea temperaturii.

”Paznic: Sus capul!

Bătrână: Păi, dar n-am știut...

Paznic: De ce le-am pus, le-am pus de nebuni?”.

Să presupunem că nu poți merge la mare. Ce altă formă de divertisment de weekend găsești, cu program flexibil, costuri pe care le poți controla și o formă de socializare? Mersul la piață.

Aceasta e deschisă 14 ore pe zi. Poți veni cu mâinile în buzunar, dar dacă nu ai cu tine o mască ieșirea ți se poate scurta brusc.

”Mască? Nu intrați în piață, vă rog frumos!”.

E aglomerat pentru că, pe de o parte, în ultima săptămână s-au întors la serviciu câteva zeci de mii de români.

De luni până vineri oamenii nu prea mai au timp și își facă cumpărăturile, mai ales sâmbăta și duminica. Mai ales că e vreme ideală pentru grătar.

”Reporter: Ce ați avea de luat?

Cumpărător: O spată, o pulpă, un mic”.

Se duc la piață să stea de vorbă cu vânzătorii

Pe de altă parte, a dat căldura. Decât să pornească acasă sistemul de ventilație, unii se adăpostesc aici.

”E frumoasă piața, e super! Un loc spațios, luminat, aerisit”.

”Venim la piață, mai vorbim cu cei care vând”.

În târgurile volante, vizitatorii admiră florile și se miră îndelung de fructe, legume frumoase și preturi. Dar nu-i grăbește nimeni, așa că stau la bronzat lângă tarabe.

E sezonul în care se caută mai degrabă deux piece-uri rezistente la apă, dar pentru că recomandarea din bătrâni e să luăm iarna car și vara sanie, cumpărătorii sunt atrași și de standurile cu blănuri și cojoace.

Producătorii spun că fac reduceri celor care îi scapă de marfă în altă perioadă decât cea obișnuită.

Client: ”Prețuri... variază de la un preț destul de mic până la un preț destul de... depinde de fiecare model”.

Nu uitați totuși că, în iunie, nu modelul contează, ci accesoriile. Purtate obligatoriu în spații închise și, pentru binele nostru, în orice zonă aglomerată.

”Reporter: Văd că nu purtați mască.

Bărbat: O am în buzunar. Că acum am intrat și acum ies, na...

Reporter: Credeți că nu-i periculos, în aglomerație?

Bărbat: E periculos, da. Da, ce să fac? Gata, am plecat”.