Coronavirus România, LIVE UPDATE 6 iunie. 20.103 de cazuri confirmate, 70% din pacienți s-au vindecat

Coronavirus România, 6 iunie. Până acum, 1.316 persoane au decedat în România după ce au contractat noul coronavirus. Numărul cazurilor confirmate a ajuns 20.103, iar cel al pacienților vindecați este de 14.145.

Vineri, au fost confirmate 196 de cazuri noi de coronavirus, iar 11 pacienți au încetat din viață.

Următorul bilanț oficial este așteptat astăzi, la ora 13:00.

DESFĂŞURAREA EVENIMENTELOR DE SÂMBĂTĂ, 6 IUNIE

Găsiţi aici date oficiale actualizate în timp real privind evoluţia epidemiei de coronavirus în România.

Orban a avertizat că pot fi impuse noi restrciții



Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, că orice creştere semnificativă a numărului de cazuri de infectare cu noul coronavirus poate să ducă la noi restricţii, însă a afirmat că numai după o zi nu poate fi făcută o analiză pertinentă.

”Aşteptăm să vedem evoluţia. Numai pe baza numărului de persoane diagnosticate pozitiv într-o zi nu e bine să formulezi opinii. Sigur că e un semnal de alarmă şi va trebui să urmărim cu şi mai mare atenţiece se va întâmpla”, a spus Orban.

Premierul a transmis din nou îndemnul la responsabilitate şi respectarea măsurilor de protecţie.

”Îndemnul meu pentru români este acelaşi: protejaţi-vă, purtaţi masca, respectaţi distanţa fizică de protecţie sanitară, nu interacţionaţi de aproape cu oamenii. Rolul acestei relaxări, o relaxare graduală care – aşteptând ca românii să respecte regulile aşa cum le-au respectat – este să putem să ţinem sub control răspândirea acestuia virus”, a mai afirmat Orban, citat de news.ro.

Premierul a avertizat că, dacă numărul de cazuri creşte semnificativ se va ajunge la noi restricţii. ”Orice creştere semnificativă a numărului de cazuri poate să conducă la noi măsuri de restricţii”, a spus Orban.

Persoanele asimptomatice ar putea fi tratate acasă

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat joi că ia în calcul ca persoanele infectate cu noul coronavirus care vor fi asimptomatice să stea acasă, în măsura în care transmiterea comunitară va fi "joasă".

"Am fost la a doua perioadă de măsuri de relaxare. Nu poţi face în acelaşi timp, să creşti riscul. Am dat măsurile de relaxare. Este deja o perioadă în care sunt nişte riscuri. Dând voie în locuri libere unor persoane pe care le ştim infectate, creşte acest risc. În măsura în care vom avea transmitere comunitară joasă, gândim şi asimptomaticii acasă, sub supravegherea medicilor de familie", a spus ministrul, aflat într-o vizită la Mioveni, unde evaluează situaţia unităţii sanitare din localitate.

El a amintit că cetăţenii care se întorc în ţară vor sta în autoizolare 14 zile.

"În măsura în care vedem că acel stat are rată de cazuri noi la mia de locuitori, mică gândim prin reciprocitate, să avem cu acele state anumite reguli în care să scoatem autoizolarea la întoarcere. Dar încă nu este momentul. În această perioadă analizăm momentul şi veţi vedea spre 15 iunie şi deciziile luate. (...) Da, avem cele 14 zile", a susţinut Nelu Tătaru.