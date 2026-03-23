Deși este ilegal, unii gospodari fac asta în fiecare an. Unele primării au cumpărat tocătoare, în timp ce altele colectează uscăturile, cu ajutorul unor firme, și le transformă în compost.

Resturi de la tufele de trandafiri, de la pomi sau vița de vie sunt stivuite la marginea drumului.

Localnic: „Ardeam în grădină, că nu aveai altă sursă. Așa, câte un pic”.

Reporter: „Pe furiș?”

Localnic: „Mai cu perdea, un pic.”

Acum, la Târgșorul Vechi și în satele din jur, crengile sunt tocate chiar în fața caselor.

Cătălin Cărnuță, reprezentant firmă care adună și toacă: „Ajungeau pe foc, dar nu prea ardeau, că sunt verzi acuma, trandafiri, tuie, ce au prin curte.”

Primăria plătește 200 de lei unei firme pentru fiecare metru cub tocat, dar și pentru transportul la rampa din localitate. Resturile se transformă în compost, care va ajunge apoi la o plantație de meri.

Adrian Drăgan, viceprimar: „Trebuie depusă la primărie o cerere, ori fizic, la registratură, ori un mail online, se va face o listă, toți cetățenii care se înscriu o să scoată crengile la poartă și o să vină firma privată să le strângă, pentru a face compost.”

Andreia Ursachi, purtătorul de cuvânt al ISU Prahova: „Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderilor miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișului sau vegetației ierboase constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 de lei la 15.000 de lei pentru persoane fizice și între 50.000 de lei la 100.000 de lei pentru persoane juridice.”

Anul trecut, în Prahova, sute de incendii de vegetație au afectat peste 1.000 de hectare. De multe ori, focul a plecat de la resturile arse.