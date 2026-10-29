Medicii au încercat mai bine de o oră să-i resusciteze, însă fără succes. Incendiul ar fi pornit de la un radiator electric.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Un apel la 112 a anunțat miercuri seară, în jurul orei 20:00, că o încăpere dintr-o casă din Tălmaciu, județul Sibiu, este inundată de fum.

Pompierii i-au găsit pe cei doi frați - o fetiță de 2 ani și un băiețel de 4 ani - pe pat, în stare de inconstiență. Salteaua și așternuturile ardeau mocnit.

Vecin: „Se pare că de la un calorifer electric ar fi luat foc și s-au intoxicat cu fum”.

Vecină: „Aveau un radiator dar era din ăla cu lițele alea care se vedeau”.

Copiii au fost preluați de medicii sosiți la fața locului, care au început imediat manevrele de resuscitare.

Elena Butănescu, medic primar SAJ Sibiu: „Au fost găsiți în stoc cardiorespirator după o intoxicație cu fum. S-au făcut manevre de resuscitare, timp de o oră”.

Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu: „În ciuda eforturilor depuse de salvatori, cei doi copilași nu au răspuns manevrelor de resuscitare, medicii fiind nevoiți să declară decesul acestora”.

Frații erau crescuți doar de mamă, care se afla într-o altă cameră în acele clipe.

Ioan Oancea, primarul orașului Tălmaciu: „Sunt chiriași. Nu îi aveam în evidența primăriei sau orașului Talmaciu”.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere și distrugere din culpă. Ancheta vă lămuri dacă mama copiilor poate fi trasă la răspundere pentru neglijență.

Corespondent Pro TV: „Pompierii s-au întors joi la locul tragediei pentru anchetă, iar politiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Din primele cercetări, se pare că mama și-a pus pe copiii la culcare și a pornit radiatorul electric din camera lor. S-ar fi retras apoi în bucătarie să-și continue treburile fără să realizeze ce se întamplă cu cei mici. Când a simțit fumul și a dat alarma, era deja prea târziu. Femeia, în vârstă de 20 de ani, a avut o viață dificilă cu fostul partener, spun anchetatorii. Tatăl copiilor obișnuia să o bată, spun autoritățile, iar tânăra a cerut ajutor la Direcția pentru Protecția Copilui Sibiu. Vreme de un an, mama și cei doi copiii au locuit într-un centru pentru protecția victimelor violenței domestice. Dar acum 6 luni, a plecat de acolo. Vecinii spun că o rudă a ajutat-o să-și închirieze locuința de la Tălmaciu unde se mutase în urmă cu 2 luni. Ancheta pentru uciderea din culpă este deschisa IN REM”.